Francisco Sanclemente quiere cerrar con victoria su temporada 2021 en México

El colombiano Francisco Sanclemente, correrá este domingo 12 de diciembre la Maratón Internacional de Guadalajara, México.



El vallecaucano busca cerrar su temporada con otra victoria en tierra azteca, luego de que el pasado 28 de noviembre logró convertirse en bicampeón de la Maratón de Ciudad de México marcando el récord histórico en los 42.2km de la prueba.



Las actuaciones realizadas en las maratones anteriores le han servido al atleta para ser invitado dentro del grupo de atletas élite a esta competencia, la cual se realiza a 1.500 metros de altura, y para la cual el deportista será la cuota colombiana en la categoría en silla de ruedas.



La Maratón de Guadalajara es una de las maratones avalada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C. (FMAA), la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS) y World Athletics.



“Es un orgullo como colombiano correr, superar lo que ya he hecho y seguir creciendo, todo esto que está pasando me llena de alegría, pero también de agradecimiento con los que me han ayudado a ir cumpliendo mis metas. Me ha tocado el camino más largo, pero aquí estoy, creo que nací para estas cosas, y por eso continuó con ganas de seguir creciendo y siempre dar lo mejor”, dijo Francisco,