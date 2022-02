Francisco Sanclemente inició la temporada con una victoria en México

Excelente inicio de temporada 2022 tuvo el atleta paralímpico vallecaucano Francisco Sanclemente tras coronarse como campeón de la Media Maratón de Guadalajara, México, y que se disputó en las calles de esa ciudad azteca.



Luego de convertirse en el bicampeón de la Maratón de México, marcando récord histórico, el atleta nacido en Buga, llegó hasta Guadalajara con la firme intención de dejar huella en una de las pruebas avaladas por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C. (FMAA), la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS), y World Athletics, siendo una de las competencias que cuenta con la etiqueta Oro a nivel internacional.



Cerca de 7000 participantes, en todas las categorías, se dieron cita este domingo desde muy temprano, en la Glorieta Minerva de Guadalajara para enfrentar los 1500 metros de altura sobre el nivel del mar, característicos de esta región y que se convierte en un obstáculo para los competidores.



Sin embargo, y a pesar de la altimetría, Sanclemente de 33 años, completo el recorrido de 21.1 km en un tiempo oficial de 51 minutos con 30 segundos, superando en un cerrado final al atleta de origen español Rafael Botello Jiménez quien terminó muy cerca, con un tiempo de 51 con 31 segundos.



“Sabía que esta prueba iba ser difícil por su particular recorrido, es una carrera bastante retadora por las fuertes subidas que tiene durante todo el tiempo, así que me preparé mental y físicamente, y bueno, gracias a Dios se vieron los resultados con este triunfo. Es algo que me llena de alegría, orgullo y agradecimiento por todas las personas que me han ayudado y me han acompañado en este camino, que no ha sido nada fácil. Ahora hay continuar con la mente puesta en seguir mejorando, avanzado, seguir creciendo y siempre dar lo mejor de mí”, comentó Francisco al final de la competencia.



Por ahora, el atleta continuará con su temporada 2022 en la Maratón de París, el próximo 3 abril, y en donde espera lograr tener un buen desempeño.

Cabe resaltar que las metas e ilusiones de Francisco Sanclemente están acompañadas por el apoyo de Grupo Argos, una gran empresa colombiana y la cual se ha convertido en un aliado importante en el desarrollo de su carrera deportiva, y quienes lo han apoyado desde que el atleta iniciaba su carrera deportiva.