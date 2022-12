Francisco Mosquera ganó medalla de oro para Colombia en el Mundial de Levantamiento de Pesas

A Francisco Mosquera no le luce otro color distinto al dorado. En la división de los 67 kilogramos, el pesista nacional se adjudicó el título mundial, en el total, al levantar un peso combinado en las categorías del arranque y el envión, de 325 kilos.



Mosquera se quedó, además, con la medalla de plata en la competencia del envión tras levantar 182 kilos. "Estoy feliz y este es un momento de felicidad, es el resultado de mucho trabajo, del esfuerzo que muchos no conocen. Esto es demasiado importante de cara a París 2024", aseguró Francisco Mosquera, todavía emocionado tras terminar su participación.



En el arranque Francisco Mosquera levantó 140 y 143 kilos para finalizar en la cuarta casilla en esa prueba. Pero lo mejor estaba por venir para el pesista. En el turno del envión, en su primera salida a la plataforma, Mosquera alzó 177 kilos y en el segundo fue por 182 pero no consiguió terminar el movimiento. Para el tercero se mantuvo en el mismo peso para buscar el total y quedarse con el primer lugar.



En medio de gritos y voces de aliento, el chico dorado de Colombia levantó sin problemas los 182 kilos para alzar los brazos al cielo y asegurarse el título orbital con el total de 325. "He tenido una preparación excelente, quiero agradecer a todos, al Ministerio del Deporte, a la ministra María Isabel Urrutia y los que hacen parte de este proceso tan importante", destacó el medallista.



Con este resultado la delegación colombiana llega a tres medallas de oro, tres de plata y se queda con seis de bronce, completando una jornada más logrando podios en el evento orbital. "El mensaje que quiero dejar el día de hoy, es que todos nos podemos levantar, trabajando fuerte y con ganas de avanzar. Esto que ha pasado hoy me llena de muchas ganas de salir adelante y trabajar mucho más", declaró el rey orbital.



Este sábado seguirán las emociones en el campeonato del mundo, cuando aparezcan en escena desde las 7:00 p.m., Nathalia Llamosa y Julieth Rodríguez, en los 64 kilos.