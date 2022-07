Fin de la historia: Así fue el paso de Rafael Dudamel con el Deportivo Cali como entrenador

Es un hecho. Rafael Dudamel se despide del Deportivo Cali a una semana de comenzar el segundo semestre de la Liga colombiana. El técnico venezolano consiguió la décima estrella del equipo ‘Azucarero’ y a la vez, la peor campaña del verde en su historia.



Dudamel llegó a la institución verdiblanca el 7 de septiembre del 2021. Recibió al equipo a mitad del torneo, luego de que el técnico uruguayo, Alfredo Arias, renunciara a su cargo como DT. El venezolano en su primer partido con el cuadro azucarero cayó 0-1 ante el América por el clásico vallecaucano.



El primer reto que asumió en venezolano fue el partido de vuelta de Copa Colombia frente al América donde logró clasificar a la siguiente fase al haber vencido a los rojos en Palmaseca 1-0. En la siguiente instancia se enfrentó con Nacional para los cuartos de final y fue eliminado en el partido de vuelta en el Atanasio.



Ya eliminado de la Copa, todo el foco se fue para lo que quedaba de Liga. Meterse a los octavos de final luego de estar en la mitad de la tabla de posiciones.



Dudamel afrontó los partidos desde la fecha 9 con una derrota frente al América. Sin embargo, lo que consiguió a partir de ese momento fue un resurgir del equipo para dar la pelea en la clasificación.



Una seguidilla de victorias lograron que el equipo de Dudamel saliera del puesto 15 y en 6 jornadas se metiera al grupo de los ocho para no salir de ahí de lo que restaba del todos contra todos. Al final, el Cali se clasificó de séptimo con 30 puntos alcanzados.



En el cuadrangular final logró un puntaje casi perfecto. Le ganó a Nacional, Junior y Pereria, y a falta de una fecha de que finalizará dicho cuadrangular, el Cali de Dudamel se metió a la final del torneo clausura del 2021.



Una nueva final viviría el exarquero verdiblanco con la institución. Contra el Deportes Tolima, el ‘azucarero’ soñaba con una nueva estrella.



En el partido de ida en el estadio de Palmaseca, Deportivo Cali igualó 1-1 frente a Tolima y todas las esperanzas se depositaron en el partido de vuelta en la ciudad de Ibagué.

El 22 de diciembre, en el Manuel Murillo Toro, el Cali de Dudamel se consagró campeón tras haber remontado un 1-0 , y al final lograr un 1-2 con goles de Jhon Vásquez y Hárold Preciado (quien fue el goleador del torneo). El Cali coronó otro título luego de 6 años.

Deportivo Cali, de la mano de Dudamel, celebró una nueva estrella en diciembre y una nueva ilusión de Copa Libertadores llegó para el verdiblanco.

A pesar de que las ilusiones y la alegría permanecía en el ‘azucarero’ la siguiente campaña del técnico venezolano fue toda una pesadilla para el equipo.



En el 2022 fue eliminación tras eliminación para el equipo de Dudamel. En Liga tuvo un arranque de tres derrotas consecutivas. Y el desarrollo del campeonato no mejoró en ningún momento. El primer fracaso de Rafael fue perder la Superliga contra el Deportes Tolima.



Las jornadas de Liga continuaron y el Deportivo Cali no pudo salir del fondo de la tabla. Logró el récord del peor campeón defendiendo el título. Se dejaron unos presedentes muy pobres y preocupantes en los futbolístico al haber caído en casa contra el América con dos hombres de más y haber sido goleado por Patriotas en la última fecha.



La primera eliminación fue en la Copa Colombia al caer en los octavos de final contra Fortaleza FC. Luego vino la eliminación de la Liga sin haber finalizado el todos contra todos.



La última esperanza que quedaba era la Copa Libertadores. Dudamel logró derrotar a Boca Juniors luego de varios años donde no le había podido ganar. Sin embargo, le tuvo que decir adiós al caer en la última fecha contra el Xeneize 1-0 en la Bombonera el pasado 26 de mayo. El Cali solo necesitaba del empate para clasificar a octavos.



De esta manera, el ‘Azucarero’ firmó su peor campaña en la Liga al haber quedado en el puesto 19 de la tabla en el primer semestre.

Dudamel con el Deportivo Cali cerró su ciclos de la siguiente manera: Disputó 55 partidos, 18 victorias, 19 empates y 18 derrotas.



En la Liga fueron: 40 encuentros: 15 triunfos, 12 empates y 13 derrotas.



En la Copa Libertadores: 6 partidos: 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas.



En la Copa Colombia: 6 partidos: 1 victoria, 3 empates y 2 derrotas.



En la Superliga: 2 partidos: 1 empate y 1 derrota.



El Cali se despide de Dudamel al haber empatado en su último encuentro contra Melgar 0-0 por los octavos de final de la Suramericana y donde le falta el partido de vuelta en la ciudad de Arequipa en Perú.