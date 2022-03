Este fin de semana se disputa la primera válida de Gladiadores Off Road 2022

Motociclistas aficionados y profesionales se preparan para la primera válida del año de Gladiadores Off Road, evento que reunirá a más de 500 pilotos los próximos 19, 20 y 21 de marzo a las afueras de Bogotá.



Este evento, uno de los más grandes de motociclismo off-road, maxtrail y doble propósito para aficionados y profesionales en Latinoamérica y el primero en Colombia, se disputará durante el fin de semana en el municipio de Mondoñedo, Cundinamarca.



Esta competencia, avalada por Fedemoto, tiene la particularidad de realizarse fuera de pavimento con motos que se pueden utilizar en tierra y asfalto, tendrá como novedad este año una competencia especialmente hecha para niños entre los 2 y los 15 años de edad.



Contará con la participación de pilotos de trayectoria nacional e internacional como Christian Cajicá, Juan David Olaya, Francisco Álvarez, Andrés Mejía y Daniel López. Además, estarán motociclistas aficionados con historias detrás de esta competencia como: Wilfer Yepes.



El evento especial para los niños de 2 a 15 años se vivirá durante la jornada del sábado, donde podrán participar en la carrera Push Bikes y motos de enduro, y demostrar sus habilidades con las motos.

El domingo será el turno para la carrera ‘Doble propósito’. Será el escenario para que cada competidor pueda sumar puntos válida por válida y al final de año ir en busca de ser el campeón nacional.



El lunes será el día de la carrera de motos Enduro y Motocross, en la cual podrán participar todos los pilotos que deseen sin restricción. En 2 pruebas cronometradas o pruebas especiales deberán marcar su mejor tiempo en una contra reloj individual dentro de cada recorrido trazado.



Gladiadores Off Road no solo es un espacio para competidores, aventureros y amantes de las motos, también lo es para sus amigos y familiares quienes contarán con espacios de entretenimiento, descanso, comida y disfrute para todos.



El evento estará diseñado para que todos los que asistan, puedan ver gran cantidad del recorrido y tener una experiencia única. También hacer test drive, probar algunas motos, y participar de la firma de autógrafos.