Este domingo la Ciclovida de Cali cierra sus actividades de la temporada 2022

La jornada programada para el próximo domingo 11 de diciembre tiene como objeto dar por finalizadas las actividades de la Ciclovida del presente año; actividad que tuvo más de 61.000 usuarios en sus 38 kilómetros de actividad física recreación y deporte.



Este fin de semana habrá una programación especial sobre ruedas que se titulará ‘Todo por la Bici, en la que se ofrecerán clases de Spinning a las 9:00 a.m. en la Estación Panamericana y un bicipaseo a partir de las 10:00 a.m., dicha actividad tendrá como salida la estación anteriormente mencionada y finalizará en la estación Ingenio. La intención es fomentar el uso de la ´bici´ como medio de transporte ecológico y mejorar la capacidad física y la salud.



Para seguridad de los asistentes habrá un operativo logístico especializado con la presencia y apoyo de los colaboradores, monitores, personal capacitado, el acompañamiento de la Policía Metropolitana, la Secretaría de Movilidad y Transporte y organismos de salud que garantizarán el buen desarrollo de la actividad, por lo que se espera que los asistentes que sigan las recomendaciones del personal de apoyo, cuidar a los usuarios más pequeños y hacer uso de elementos de protección, como casco, bloqueador solar, ropa adecuada e hidratación.



A partir de las 8:00 a.m. en la estación Morichal de Comfandi los asistentes tendrán la posibilidad de participar en una caminata de 5 Kilómetros por la paz de la comuna 15. Esta actividad se hace con el ánimo de socializar que la Ciclovida es un territorio de paz y enviar mensajes de paz amor y tolerancia para todos los caleños.



Igualmente, la Ciclovida contará con la tradicional Zona Infantil en cada una de sus estaciones. En ella se realizarán manualidades con los niños y las familias, donde los asistentes elaborarán pesebres resaltando y fortaleciendo las tradiciones y una cartelera de gratitud para la Ciclovida. En dicha cartelera los usuarios más pequeños plasmarán lo que el área de metodología de este programa impartió en cada jornada durante este año.



Cuando llegan las festividades de fin año el optimismo, la esperanza, la generosidad, la solidaridad y la paz, se apoderan de los corazones. Eso se llama el espíritu de la Navidad; una fiesta que permite renacer y estar más en familia y entre amigos.