Español Jon Rahm supera Juan Sebastián Muñoz en Match Play Champioship

El español Jon Rahm, número uno del mundo del PGA, tuvo este miércoles un comienzo sin problemas en el torneo WGC Dell Technologies Match Play de Austin, Texas, al lograr una victoria convincente sobre el colombiano Sebastián Muñoz.



Rahm, que busca generar impulso al Masters en el torneo de esta semana en Austin Country Club de Texas, se recuperó de un déficit inicial para lograr una victoria por 4 y 2.



Muñoz había tomado la delantera temprano con uno arriba con un birdie en el tercer hoyo par cuatro, antes de que Rahm respondiera de inmediato con un birdie en el cuarto hoyo.



Luego, el español se alejó con un birdie en el 12 antes de rodar en un putt para birdie de 30 pies en el 13. Otro birdie en el 16 le aseguró la victoria.



"Fue una buena ronda", dijo Rahm. "No estoy libre de estrés, pero tal vez algo organizado. No cometí muchos errores... en general, una buena ronda de golf".



El torneo lo disputan 64 jugadores, elegidos por su posición en el ranking, que se dividen en 16 grupos de cuatro miembros cada uno para partidos de todos contra todos de miércoles a viernes. Después los ganadores de los grupos alcanzan las rondas eliminatorias del fin de semana.



En otros juegos de las primeras rondas, el segundo sembrado Collin Morikawa dio en el blanco con una victoria por 2 y 1 sobre el escocés Robert MacIntyre.



Morikawa no estaba contento con su jornada, pero finalmente se sintió aliviado de escapar con la victoria.



"Fue un día extraño, extraño", dijo Morikawa. "Sentí que comencé muy bien... luego cometí muchos errores no forzados. "A veces simplemente tienes suerte y eso es lo bueno de este formato: puedes hacer una mala puntuación, pero puedes salirte con la tuya y seguir adelante".



El chileno Joaquín Niemann se impuso por 8 y 6 al estadounidense Maverick McNealy y el mexicano Abraham Ancer por 3 y 1 al también anfitrión Bubba Watson.



El también español Sergio García lo hizo frente al local Jackson Krokac por 4 y 3 y el campeón defensor, el estadounidense Billy Horschel, se impuso por 3 y 2 al australiano Min Woo Lee.