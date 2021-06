Español Jon Rahm dio positivo por Covid-19 cuando lideraba el Memorial Tournament

Juan Carlos Pamo

El español Jon Rahm, número tres del golf mundial, fue retirado el sábado del Memorial Tournament de PGA cuando lideraba por una amplia ventaja tras dar positivo por covid-19.



"Jon Rahm se ha retirado del Memorial Tournament tras dar positivo por COVID-19", informó el circuito PGA en un comunicado.



Rahm, que defendía el título logrado el año pasado en Muirfield Village (Dublin, Ohio), iba a arrancar la última ronda del domingo con seis golpes de ventaja sobre los estadounidenses Patrick Cantlay y Collin Morikawa.



PGA explicó que el pasado lunes se notificó a Rahm que, debido a que tuvo un contacto próximo con una persona contagiada de coronavirus, solo podía competir en el Memorial bajo un protocolo de seguridad reforzado, que incluía exámenes diarios y un acceso restringido a las instalaciones bajo techo.



"Rahm ha permanecido asintomático" y "dio negativo todos los días" hasta la prueba que se le efectuó el sábado por la mañana al terminar la segunda ronda, que no pudo concluirse la víspera por falta de visibilidad.



El resultado positivo de ese examen se conoció el sábado por la tarde cuando Rahm estaba de nuevo en el campo jugando la tercera ronda, señaló el circuito.



La prueba de confirmación también fue positiva, lo que fue notificado a Rahm inmediatamente después de concluir su espectacular tercera ronda.



El ex número uno mundial recibió con conmoción la noticia a la salida del green del hoyo 18, inclinándose hacia delante con la cabeza entre las manos y las rodillas y gritando al levantarse: "Otra vez no".



En una conferencia de prensa posterior, Andy Levinson, vicepresidente senior de PGA, no detalló si Rahm ha recibido alguna vacuna contra el coronavirus.



El ejecutivo estimó que "más del 50" de jugadores han completado el ciclo de vacunación, que incluye un periodo de dos semanas posterior a la última dosis.



PGA avanzó que el jugador "tendrá que permanecer en aislamiento hasta el martes 15 de junio", a solo dos días del inicio del Abierto de Estados Unidos, torneo de Grand Slam.



El positivo de Rahm es el cuarto registrado en torneos de PGA desde que hace un año se reanudó el circuito tras el parón por el coronavirus, detalló el circuito.



"Obviamente es muy decepcionante. Es la peor situación para que ocurra algo así", dijo Cantlay, que pasó a coliderar el torneo junto a Morikawa.



"Hoy ha jugado muy bien y es una pena. Es una pena", subrayó. "Supongo que sabíamos que esto era una posibilidad cuando volvimos al golf. Es extremadamente desafortunado".



Esta inesperada retirada da al traste con una brillante actuación de Rahm en el Memorial, donde se perfilaba para convertirse en el primer golfista en revalidar título desde que Tiger Woods coleccionó tres trofeos seguidos entre 1999 y 2001.



Rahm, de 26 años, se había hecho el sábado con el liderato en solitario con un estratosférico hoyo en uno ('ace') y un torrente de birdies en el cierre de la tercera ronda.



El ex número uno mundial tuvo una maratónica jornada en la que primero concluyó los hoyos pendientes de la segunda ronda, suspendida el viernes por falta de luz cuando Rahm y Cantley eran co-líderes.



En la mañana, Rahm logró un espectacular 'ace' que afianzó su liderazgo y en la tarde cerró la tercera ronda con seis birdies en los últimos ocho hoyos.



El español concluyó el recorrido con 64 golpes y un acumulado de 198 (18 bajo par), a seis golpes de distancia de Cantley y Morikawa y a nueve de Scottie Scheffler y Branden Grace.



Rahm, que sigue sin coronar su carrera con un torneo de Grand Slam, perseguía su sexta victoria en PGA y la primera desde el BMW Championship del pasado agosto.

- Resultados tras tercera ronda del Memorial Tournament de la PGA (Par 72) :

204 - Collin Morikawa (USA) 66-72-66, Patrick Cantlay (USA) 69-67-68

207 - Branden Grace (RSA) 68-72-67, Scottie Scheffler (USA) 67-71-69

210 - Max Homa (USA) 69-69-72

211 - Patrick Reed (USA) 71-71-69, Kim Si-woo (KOR) 73-70-68, Lucas Herbert (AUS) 71-69-71, Carlos Ortiz (MEX) 71-68-72

212 - Aaron Wise (USA) 72-70-70, Shane Lowry (IRL) 69-71-72, Vaughn Taylor (USA) 69-72-71, Jim Herman (USA) 72-68-72, Xander Schauffele (USA) 68-70-74

213 - Adam Scott (AUS) 74-68-71, Antoine Rozner (FRA) 72-72-69, Bo Hoag (USA) 68-73-72

Retirado - Jon Rahm (ESP) 69-65-64