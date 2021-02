Alejandro Cabra Hernandez

El pasado lunes en el Coliseo Evangelista Mora, la Selección Colombia de baloncesto escribió uno de los capítulos más gloriosos de su historia al vencer, por primera vez en cualquier categoría de la rama masculina, a su similar de Argentina, potencia del continente.



Ese resonante triunfo le permitió clasificarse por segunda ocasión a la Copa América de baloncesto —hoy Americup—, que disputarán el año que viene los 12 mejores equipos del continente.

El hombre detrás de este logro tiene 69 años, más de 50 dedicados al baloncesto, y es caleño. Responde al nombre de Guillermo Moreno Rumié.



Mientras muchos le dicen ‘viejo’ o ‘desactualizado’, él responde con logros. El entrenador vallecaucano habló con El País sobre esta alegría que le dio la pelota naranja.



¿Qué sensaciones le deja este logro?

Uno se siente con la misión cumplida. Es un logro muy importante, pero no va a ser el único, hay que mirar hacia adelante y continuar en la búsqueda de la excelencia con un equipo preparado correctamente.



¿Cuáles fueron las claves de la victoria ante Argentina?

Que seguimos al pie de la letra el plan de juego, en todo momento estuvimos altamente concentrados, haciendo lo correcto siempre y nunca dejamos de tener posibilidades de hacer lo que queríamos: desestabilizarlos desde la parte defensiva. Nuestra defensa fue el inicio de nuestro ataque y fuimos consistentes.



Contra Venezuela el equipo se desconectó en los dos últimos cuartos, ¿aprendió de eso?

Sí. El básquet da oportunidades de un día a otro de corregir y autoevaluar el juego para construir un plan que ayude a obtener estos resultados.



Hubo individualidades que se destacaron en el partido, como es el caso de Hansel Atencia, Juan Diego Tello y André Ibargüen...

Para que se destacaran los jugadores que usted menciona se necesitó del trabajo en equipo, de la participación de los demás. No hay que desconocer la importancia de Michael Jackson, Pablo Rojas, Luis Almanza, Tonny Trocha y en general los once que actuaron en el juego.

Es cierto que en los deportes colectivos siempre hay individualidades que se encargan de definir y cuando tienen una buena noche eso se aprovecha.



Juan Diego Tello, el más experimentado de la Selección, entregó unas palabras muy emotivas tras el encuentro y dijo que fue un triunfo con el que soñó todo su carrera, que además serviría para motivar a los más jóvenes, ¿le pasó lo mismo?

Sí, para nosotros era ponerle gasolina a un carro que apenas está empezando. Nosotros estamos prendiendo como equipo y es muy importante tener un jugador como él, que aporta su experiencia y liderazgo aconsejando a sus compañeros. Estábamos buscando un triunfo resonante desde hace mucho tiempo. La fusión que han hecho la DPB y la Federación nos ha favorecido para darnos tiempo de preparación, porque saben que si tenemos una buena Selección nacional, vamos a adquirir mejores cosas y patrocinios.



Si bien no era la Selección titular de Argentina, varios estuvieron en el Mundial de 2019 y son de la Liga de ese país, muy competitiva...

Eramos conscientes de que los estelares de ellos están jugando en la NBA o la Euroliga, entonces no iban a estar presentes en esta cita, pero Argentina tiene un gran poder en baloncesto y estos jugadores son gran nivel porque tienen un concepto de juego que trabajan desde divisiones inferiores desde los 14, 15 años. Eso le da más valor a nuestro triunfo.



¿Cuántas jornadas de trabajo tuvo el equipo?

Nosotros hicimos 16 entrenamientos en total.



Son casi los mismos jugadores que vienen actuando desde hace un tiempo en la Selección, a excepción de Braian Angola y Jaime Echenique...

Con ellos seríamos aún más competitivos a cualquier nivel. Si mantenemos la solidez de este grupo, podemos lograr cosas muy buenas.



Desde la línea no se le ve celebrar las canastas, pero sí enojarse cuando algo sale mal, ¿de dónde nace esa convicción?

Uno se enoja cuando reconoce que sus jugadores no están haciendo lo indicado. Como entrenador se está más concentrado en no dejar que el equipo pierda el rumbo que en celebrar, eso se hace por dentro.



Hubo varias críticas en torno a su labor: unos le decían viejo, otros desactualizado, ¿es este también un golpe en la mesa por eso?

A ver, lo de viejo lo acepto porque tengo 69 años, pero desactualizado nunca. Lo digo sin temor a posar de soberbio: en Colombia no hay una persona que estudie más básquet que yo. La gente es libre de pensar lo que quiera, pero yo prefiero enfocarme en los comentarios positivos y no en los negativos. En esta labor llevó desde 1984 y si no le han dado el puesto a otro es porque uno es capaz de hacer cosas buenas. Con cosas así se sigue demostrando que uno está vigente. La edad no te dice quién sos, sino el estudio, el conocimiento y la pasión.



¿En qué posición pone este capítulo entre los más gloriosos de su carrera?

Es importantísimo, porque así como yo gané el primer Suramericano con un equipo colombiano en 1984, llevé el primer equipo a un Mundial por derecho propio (sub-18), ahora consigo esto, que no es el comienzo ni el final, sino un logro más en el recorrido.



Será la segunda ocasión de Colombia en la Americup, ¿qué implica eso?

Implica que vamos por el camino correcto y que habrá mayor dificultad, porque estando entre los mejores 12 equipos de América cada paso que demos será más difícil, pero de eso se trata, de enfrentar mejores equipos cada vez y de hacernos mejores.



¿De dónde nace esa intención de la presión alta, que no es común en equipos que no son potencia?

Esa es la identidad de mis equipos. Me gusta buscar los partidos, tomar riesgos para obtener recompensas como que el equipo rival tire la pelota afuera, haga un mal pase y nosotros desde ahí podamos armas nuestros ataques. Esta vez la preparación nos dio para perfeccionar ese estilo de juego.