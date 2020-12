¡Emotivo! Nicolás Benedetti hizo un ‘golazo’ de Navidad por Brandon Camilo Valencia

Juan Carlos Pamo

Un segundo capítulo, para cumplir el sueño de Brandon Camilo Valencia, se tejió este domingo, esta vez de la mano del jugador de fútbol Nicolás Benedetti y de la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali



Recordemos que Camilo es un niño con discapacidad del barrio Comuneros II, cuyo sueño era jugar fútbol en el estadio Pascual Guerrero. La semana pasada este sueño se le hizo realidad, además de que recibió una silla de ruedas nueva con la ayuda de Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación, y un grupo de influencers y deportistas.



Sin embargo, este regalo de Navidad no paró aquí y Benedetti visitó las instalaciones de la Secretaría del Deporte y la Recreación para darle la sorpresa a Camilo, quien anhelaba conocer a este ídolo del fútbol.



“Estoy sin palabras, la felicidad es inmensa y no puedo creer que tenga a Banedetti a mi lado...esto es indescriptible”, mencionó Camilo en medio de lágrimas de felicidad.



El futbolista le entregó una camiseta del Deportivo Cali autografiada y compartió un rato de anécdotas e historias con uno de sus más fieles fans.



“Cuando vi el vídeo de Camilo, donde decía que yo era su ídolo y su motivación para jugar fútbol, me conmovió mucho y ver lo guerrero y talentoso que es me animó para unirme a esta campaña de hacerlo feliz. Estoy muy contento de estar aquí con él”, dijo el futbolista, quien ahora hace su carrera deportiva en México y vino a Cali Ciudad Deportiva para cumplir su cita con Camilo.



“Camilo juega fútbol en una de las calles del barrio donde yo nací . Estoy muy contento de poder poner un granito de arena para hacer realidad los sueños de este niño, gestión que se logró gracias al apoyo de la Alcaldía de Cali y a todos los amigos que creyeron en esta buena causa. El deporte es transversal, es vida, es salud y podemos generar bienestar y cambiar vidas”, dijo Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación.



Brandon Camilo no tiene piernas, pero juega fútbol con sus manos, con su alma y su corazón. Él nunca pierde la sonrisa y tiene claro que quiere salir adelante a través del deporte. “Las limitaciones están en la mente, y cuando uno se lo propone puede hacer todos sus sueños realidad. Gracias a todos los que se unieron, de verdad gracias...”, finalizó Camilo.