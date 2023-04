El estadounidense Brooks Koepka es líder solitario en el Masters de Augusta

El estadounidense Brooks Koepka, uno de los representantes del circuito rebelde LIV Golf, tomó el viernes el liderato en solitario del Masters de Augusta con una amplia ventaja sobre sus perseguidores, incluido el español Jon Rahm, que aún no arrancaba su segunda ronda.



Rahm tomaba la salida a las 17H28 GMT y Tiger Woods a las 16H54 en un intento de rehacerse de su irregular primera jornada y de al menos salvar el corte de este emblemático torneo, escenario de algunas de las mayores gestas de su carrera.



Koepka, ganador de cuatro torneos de Grand Slam, arrancó su recorrido a primera hora del viernes igualado con Rahm y con el noruego Viktor Hovland con un acumulado de siete bajo par.



Los organizadores avanzaron media hora el inicio de la jornada del viernes ante la previsión de lluvias en la tarde en Augusta (Georgia).



Koepka, que firmó el jueves la mejor de sus 25 rondas en el campo Augusta National, no tardó en auparse al liderato en solitario logrando un birdie en el segundo hoyo y un espectacular eagle con un putt de cuatro metros en el octavo.



El golfista de Florida, subcampeón del Masters detrás de Tiger Woods en 2009, se colocaba así con -10 más rápido que nadie en Augusta desde Jordan Spieth en su camino a la victoria en 2015.



En la segunda mitad del recorrido no bajó el pie del acelerador y sumó otros dos birdies que le colocaban con un acumulado de -12 a falta de un hoyo por disputar.



Después de ganar la semana pasada el evento LIV Golf en Orlando (Florida), una victoria de Koepka en el Masters de Augusta sería un escenario de pesadilla para PGA.



El circuito estadounidense vio cómo Augusta aceptaba este año que sus figuras compitieran contra las de LIV Golf, financiado por Arabia Saudita, con el que está enfrentado ferozmente desde hace un año.



Koepka fue el único jugador de los 18 clasificados de LIV Golf que mejoró la barrera de los 70 golpes en la primera ronda del Augusta National, donde los jugadores han llamado a dejar de lado el conflicto entre PGA y LIV para centrarse en la pugna por la chaqueta verde.



PGA tiene vetada la participación en sus torneos de los jugadores que se unieron a LIV Golf, un circuito con premios récord de hasta 25 millones de dólares y competencias de 54 hoyos en lugar de 72.



- Tiger se asoma al corte -

Antes de la entrada en acción de Rahm y Hovland, el australiano Jason Day se hacía un hueco en la segunda posición con un -9 provisional tras 14 hoyos.



El número uno del mundo y defensor del título, Scottie Scheffler, se situaba con -2 después de nueve hoyos en el 18º lugar, al igual que el chileno Joaquín Niemann después de 11.



Tiger Woods, ganador de 15 torneos de Grand Slam, necesita mejorar sus prestaciones después de los 74 golpes (+2) que firmó el jueves para no correr riesgos de eliminación.



A sus 47 años, Woods compitió con dolor en la pierna derecha, una de las secuelas de su accidente automovilístico de 2021, pero tratará de llegar hasta el final en una de sus últimas apariciones en Augusta, donde salió cinco veces campeón.



Woods solo ha fallado el corte una vez en sus 24 participaciones previas en el Masters, como amateur en 1996, un año antes de su primer triunfo en Augusta.



El número dos del mundo, Rory McIlroy, seguía con +4 muy lejos de la pugna por el único Grand Slam que falta en su palmarés.