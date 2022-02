El esquiador caleño Michael Poettoz terminó su participación en Beijing 2022

El colombiano Michael Poettoz se despidió este miércoles de su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, luego de no finalizar la primera carrera de la prueba de slalom en el esquí alpino.



El vallecaucano no completó el recorrido del primer descenso y quedó descalificado para la segunda carrera que determinó a los ganadores de las medallas. El oro fue para el francés Clement Noel, la plata para el austríaco Johannes Strolz y el bronce para el noruego Sebastian Foss-Solevaag.



“Gracias a todos por su apoyo, estamos orgullosos de representar al país en Beijing 2022, fue una gran experiencia y nos vemos en 2026 para los próximos Juegos Olímpicos”, dijo Michael al final de la competencia.



En esta prueba no la pudieron completar 43 esquiadores, entre ellos el colombiano Poettoz, que finaliza así su tercera experiencia olímpica de invierno, luego de competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud Lillehammer 2016 y en los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018.



El colombiano logró competir en los Juegos Olímpicos luego de superar una lesión tras un golpe que sufrió y le generó una rotura de riñón dos meses antes del inicio de Beijing 2022.



Con la participación de Poettoz, ya sólo queda por Colombia la presencia de la patinadora antioqueña Laura Gómez, quien en la prueba de mass start competirá este sábado desde las 2:45 AM. en horario colombiano.