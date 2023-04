Él es Eder, el futbolista que ha ganado en 23 ediciones de Olimpiadas Fides

Suena el pito con el que el árbitro indica que el juego ha comenzado. En ese momento, Eder, de 57 años, toma el balón y con mucha destreza, la misma que ha adquirido los últimos 20 años de práctica en las canchas, cruza de un lado a otro, logrando incluso sobrepasar la barrera del equipo contrario.



Con el campo despejado, acelera su ritmo y como todo un jugador de grandes ligas, de un solo tiro anota el primer gol. Desde la tribuna, el grito de emoción que más se escucha es el de Elsa Patricia, su hermana.

“Él es la alegría de toda nuestra familia.



Con cada triunfo que ha tenido desde que se dedica al fútbol, nos demuestra que su discapacidad cognitiva, la cual padece desde muy pequeño, no es una barrera que le impida cumplir el sueño de ser un gran deportista.



Si Messi, que tiene un síndrome de Asperger, es el mejor futbolista del mundo, Eder también puede llegar a serlo”, aseguró Elsa Patricia Rojas, quien acompaña a su hermano cada miércoles, a los entrenamientos en las instalaciones de Compensar.



Eder Rojas González nació como cualquier otro niño, sin ningún tipo de complicación; sin embargo, a sus cuatro años, tuvo un episodio de fiebre que, más adelante, comprometió su sistema neurológico, dejándole un daño irreversible que afectó su habla, su motricidad y otras capacidades, “para reforzar esas habilidades que perdió tan joven, los médicos nos recomendaron que lo mejor era que hiciera alguna práctica deportiva”, dijo Elsa.



Lo que no sabía Eder en ese momento era que el consejo dado por los especialistas marcaría el primer tiempo del partido más importante de su vida: el de superarse a sí mismo, desafiando los malos pronósticos y metiéndole goles a la discriminación, al rechazo y sobre todo a la discapacidad. Por supuesto que en su propio juego ha pasado por situaciones complejas, tarjetas rojas que han dificultado su ánimo por salir adelante.



“Él también practicó natación por casi cinco años, pero, por un problema auditivo, tuvieron que operarlo de los oídos y por eso no pudo seguir nadando. Fue un golpe duro porque le gustaban mucho las piscinas, aun así, siguió en fútbol, lo cual ha sido una grata experiencia que no hubiera sido posible tener sin el programa Enlaces, en el que estuvo por casi 20 años”, añadió la hermana de Eder.



Enlaces, un programa especial para personas especiales

Cerca de 320 personas hacen parte de Enlaces, programa enfocado en promover distintas acciones que potencien el desarrollo de capacidades y habilidades, principalmente en la población con discapacidad intelectual, auditiva, visual, psicosocial, física y autismo.



Adicionalmente, concretamente en el tema deportivo, 129 personas con alguna condición especial se forman en las escuelas de fútbol, natación, atletismo, bolos y baile.



En ambas propuestas, además de facilitar el acompañamiento para que los participantes puedan adquirir las herramientas, que les permita desenvolverse de forma adecuada en distintas actividades, también se propende por una intervención integral en el que las familias cumplen un rol fundamental, generando una integración entre padres, deportistas, docentes, contribuyendo a que haya un proceso de retroalimentación tanto individual como grupal, según los objetivos que se tengan en determinado ciclo.



“Cuando Eder entró a Enlaces pudimos conocer de cerca su proceso y evolución. Ahora, en fútbol, también hemos sido testigos de su crecimiento y eso es gracias a que nos involucran y nos hacen parte de sus logros. Con cada gol que ha hecho, cada medalla y trofeo que ha llevado a casa, por su participación en las Olimpiadas Fides Compensar, sentimos que es un triunfo de todos”, dijo Elsa Patricia.



Precisamente, el futbolista de 57 años, desde el año 2.000, ha tenido la oportunidad de asistir a las Olimpiadas Fides Compensar, un evento deportivo que reúne a niños, adolescentes, jóvenes y adultos de todo el país, con condiciones especiales, que compiten en distintas modalidades. Este año, la competencia espera reunir varias delegaciones, desde el 21 hasta el 27 de mayo, en las instalaciones de Compensar de la Av. 68, en Bogotá.



“Estoy muy feliz porque en la última olimpiada fuimos campeones, ganamos la medalla de oro. Me sentí muy contento y estoy entrenando mucho para volver a ganar”, aseguró Eder.



Seguramente por su esmero, disciplina y vocación, Eder obtendrá un buen resultado en la olimpiada que se llevará a cabo el próximo mes.



De todas maneras, de lo que sí está seguro, es que continuará jugando el campeonato en el que él es el único jugador contra el contrincante, al que le ha ganado todos los partidos: las barreras mentales que no pueden ponerse por delante de sus condiciones físicas y motrices especiales. Para vencer a su competencia, su principal jugada será un “sí puedo”.



“Quiero seguir saliendo adelante para que mí familia se siga sintiendo muy orgullosa de mí. Nada me va a quedar grande”, concluyó el futbolista.