El colombiano Juan Sebastián Muñoz lidera el AT&T Byron Nelson de Estados Unidos 

Juan Sebastián Muñoz tuvo este jueves su arranque del AT&T Byron Nelson del PGA Tour, el cual lidera de manera sólida con cuatro golpes de ventaja sobre el chileno Mito Pereira, el estadounidense Peter Malnati y el surcoreano K.H. Lee.



Conectado con sus mejores sensaciones, Muñoz arrancó el día con 'birdie' al 2, 5 y 6, al 8 hizo el único 'bogey' de su tarjeta y al 9 le marcó 'eagle'. Por la segunda vuelta salió sin errores y con 'birdie' al 10, 11, 14, 16, 17 y 18, así como un 'eagle' más en el 12 para un histórico 60 (-12) en el TPC Craig Ranch (McKinney, Texas).



Esta tarjeta se convirtió en la más baja de Sebastián dentro del PGA Tour superando el 60 (-10) del The RSM Classic 2021 y también fue récord de campo por encima del 62 (-10) del estadounidense Sam Burns en la segunda jornada de la edición 2021 de este evento.



Como si fuera poco, y para completar la dicha, el colombiano se convirtió en el primer jugador en la historia del Tour que consigue dos o más rondas de 60 golpes en una misma temporada.



Curiosamente, en el The RSM Classic del pasado noviembre Muñoz hizo el 60 en la primera ronda y acabó tercero en -18 total, siendo ese su mejor resultado hasta el momento en la presente temporada. También tiene un cuarto lugar en el Zozo Championship con 15 eventos jugados.



"Sí, un gran día. Un día en el que casi todo lo que imaginé salió. Le pegué a la bola como quería, los 'putts' arrancándolos por donde quería, con la velocidad buena. Nada, segundos 60 de la temporada suena como una locura. La verdad no vi 60 hoy cuando llegué por la mañana. Muy feliz, muy contento con mi ronda de hoy", comentó el bogotano al finalizar su recorrido.



Y añadió, sobre la suerte de localía al jugar a las afueras de Dallas, su ciudad de residencia en los Estados Unidos: "Feliz de estar en Dallas esta semana, ha sido mi casa por un poco más de 10 años. Cómodo, durmiendo en mi cama, teniendo a mi familia acá. Pasando un gran rato agradable con ellos después de jugar".



Aunque aún queda mucha semana por delante en el AT&T Byron Nelson, si logra mantenerse en lo más alto de la clasificación Juan Sebastián estará ante su segunda victoria en el Tour después del Sanderson Farms Championship 2019, por el cual tiene condición completa hasta el final del presente curso.



Es por eso que un triunfo en lo que resta del calendario le asegurará su tarjeta por dos años más, como mínimo y según el evento. El objetivo también lo puede lograr por la FedEx Cup si termina en el Top-125.



Este viernes la salida para el bogotano será desde las 12:33 p.m. por el 'tee' del hoyo 10 junto al estadounidense Matt Kuchar y el inglés Danny Willett.