Dura despedida de Juan Sebastián Muñoz del U.S. Open 2021

Juan Carlos Pamo

De los gozosos a los dolorosos. El golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz pasó de codearse con los mejores del U.S. Open en el Top-5 a caerse a la planta baja de este tercer 'major' del 2021, prematuramente eliminado en Torrey Pines (California).



Como era de esperar, la USGA preparó el South Course al límite de las condiciones tolerables con un corte alto de los 'roughs' y los 'greenes' corriendo a más 15 pies según el Stimpmeter. El panorama general es el de los 'scores' altos, pues solo 15 jugadores han logrado sostenerse bajo par a instancias de esta segunda ronda.



Podríamos decir, a Muñoz no le salió nada bien. Cuando mejor la pasaba en la primera ronda, suspendieron el juego por falta de luz. Iba en -2, parcialmente quinto. De regreso al campo en la mañana de este viernes para completar la primera ronda, en su último hoyo, el 9, se apuntó doble 'bogey' para firmar los pares.



Quizás el "mal sabor de boca" de ese errático cierre le generó problemas para la segunda ronda. La vorágine de los 'bogeys' absorbió a Sebastián en las banderas del 2, 6, 7, 9, 11, 12 y 17, insalvables con un único 'birdie' al 8. Con 77 impactos, seis sobre par en la jornada, con el mismo +6 para el campeonato, el bogotano falla el corte, fijado en +3.



Se trató de la octava actuación de Muñoz en los 'majors'. Particularmente en el U.S. Open falló su segundo corte (2018 y 2021), sólo habiendo jugado el fin de semana en la edición del 2020, puesto 59.



El liderato de la clasificación lo comparten el inglés Richard Bland y el estadounidense Russel Henley quienes están en -5 para campeonato.



Bland, quien consiguió su primera victoria en el European Tour hace tan solo un mes en el Bertfred British Masters, sigue demostrando su buen momento. Por su parte, Henley tiene tres triunfos en el PGA Tour, ninguno un 'major'.