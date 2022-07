¡Día exigente!: Se cumplió la segunda jornada del Abierto Nacional de Golf en Cali 

Sin lluvia en todo el día, la segunda ronda del 74° Abierto de Colombia 'Copa Joaquín y Tomás Samper Brush' fue una gran jornada de golf en el Club Campestre de Cali.



La exigencia tradicional del campo vallecaucano junto a las complicadas banderas, hicieron que los 'scores' bajos fuesen casi un lujo; en la categoría abierta solo seis jugadores lograron números rojos, mientras que en la de damas aficionadas no hubo.



En la zona alta del tablero se encuentran en este segundo día Camilo Aguado y Juan Sebastián Roa quienes bajaron al aficionado Sebastián Trujillo (CC Ibagué), líder desde el jueves en Cali.



Los dos profesionales reportaron tarjeta de 68 golpes (-3) para llegar a -5 en el acumulado, mientras que Trujillo hizo 71 (E). Carlos Alberto Duque, la mejor tarjeta del día con 68 (-4), Matthew Bryan, Juan Pablo Luna y Santiago Rivas son cuartos en -1 para campeonato. Aguado salió con 'birdie' de los hoyos 2, 3, 4, 8 y 13, así como 'bogey' en el 1 y 7, mientras que Roa le hizo águila al 7 y 11, 'birdie' al 15 y 'bogey' al 14 y al 18.



"Le pegué súper bien. La verdad es que fue una ronda bastante buena en todo sentido. Hubo un par de errorcitos que no salieron tan bien, pero fue una vuelta muy positiva. No hay tantas banderas fáciles, sino en general bien complejas y darse 'putts' fáciles es muy complicado", comentó Camilo.



La disputa en la categoría de damas estuvo para 'alquilar balcón' con el último grupo del día en un 'match' muy parejo.



Aunque María José Marín (Farallones) mantuvo el liderato tras firmar con 74 golpes (+3), -1 en el total, Ana Sofía Murcia (Club Militar) va segunda en +1, 74 (+3) esta ronda, y María José Bohórquez (Pueblo Viejo) es tercera en +2 tras reportar 72 (+2).



"La ronda estuvo muy complicada. No jugué mi mejor golf, tuve algunos inconvenientes con el 'putt' y eso fue uno de mis mayores problemas. La posición de banderas estuvo muchísimo más complicada, eran banderas muy estratégicas", añadió 'Majo'.



Para este sábado las salidas de la categoría abierta serán en 'threesomes' de profesionales y 'threesomes' de aficionados. Junto con las damas, todos saldrán por el 'tee' del hoyo 1.