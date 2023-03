Deporte sin Límites: Conozca a Juan José García, el chico que nació con un brazo amputado y practica BMX

La resiliencia y el deporte se unen como herramienta para superar la adversidad. Ese es el caso de Juan José García García, un chico de 13 años del municipio de Roldanillo, Valle, quien nació con su brazo derecho corto, pero que ha encontrado en el BMX una pasión para darle un salto de calidad a su vida.



‘Juanjo’, como lo dicen su madre y amigos, es considerado un privilegiado por nacer no con una dificultad, sino con un don de Dios para competir y luchar por sus sueños.



La crianza de Juan José no ha sido fácil. Incluso, desde que estaba en el vientre de su madre le tocó sufrir los embates de la vida, cuenta su madre, doña Mariana, una mujer humilde, reconocida por vender rifas en las calles de Roldanillo para sacar adelante a ‘Juanjo’, el menor de sus hijos.



“Durante los últimos meses de gestación de Juan José tuve un problema con el papá de mis hijos mayores; él me provocó una caída de frente. A raíz de ese golpe, a Juan José se le abrió la manito y esa parte del brazo se le cortó porque se enredó con el cordón umbilical y se la mochó dentro del vientre; esa fue la explicación que me dieron los médicos”, recuerda doña Mariana en su casa.

‘Juanjo’ nació a los siete meses y describe su madre que la impresión fue mayor porque “la manito venía dentro de la placenta, pero ya no había nada que hacer porque estaba disecada”. Un golpe de la vida que, sin duda, ha puesto a prueba a Juan José. Sin embargo, su pasión por las bicicletas surgió desde que era muy niño.

A los 5 años aprendió a montar en ‘cicla’ —como él mismo lo define— cuando un amigo de su mamá que trabajaba en un carnicería se la regaló.



Tal vez sin darse cuenta en ese momento, ese sería el giro que necesitaba para comenzar a destacarse en una disciplina que requiere de una habilidad especial para su práctica y que para Juan José no ha sido un obstáculo, a pesar de sus limitación física.



“Para mí ya ha sido fácil montar en la bicicleta. Ya me he adaptado y acostumbrado a ella. Ahora último, como tengo una bicicleta adaptada en el timón para poder colocar el muñón, se me hace mucho mejor”, comenta Juan José.



El inicio de este joven soñador roldanillense en el BMX no fue color de rosa.



Su primera experiencia la vivió a los 7 años montado en una bicicleta que no estaba con los accesorios adecuados. “No tenía nada ajustado para practicar el BMX, pero las ganas por estar en este deporte me llevaron a incursionar en él. Recuerdo que iba y me tiraba en la pista que hay acá e intentaba hacer cosas de lo que había visto en internet”.



Confiesa Juan José que tener esa limitación no ha sido un problema en su vida personal. Aunque no falta uno que otro episodio que hacen que le haya formado un carácter fuerte para hacerse respetar como le pasó cuando llegó hace unos meses como alumno nuevo al grado 6-5 en la Institución Educativa Nuestra Señora de Chiquinquirá y allí un integrante del grado 10 se la quiso ‘montar’ al llamarlo ‘mocho’, y ‘Juanjo’ lo agarró a golpes para defenderse. Al preguntarle cómo lo había golpeado, Juan comentó en medio de risas: “Lo encendí a puños con la mano izquierda y con el mochito que sí pega duro”.



Aunque la violencia no justifica su reacción, esa acción para Juan José fue una forma de marcar territorio, ganarse el respeto de los demás y que lo traten como un joven que lleva una vida normal.

“En términos generales, no es que haya sentido discriminación. Más bien, la gente que no me conoce me ve y me pregunta si yo nací así, les digo qué me pasó y no me vuelven a preguntar”, aclara.



Juan José ha desarrollado una gran habilidad no solo para montar en bicicleta, sino que es una persona funcional en su casa.



“A él no se la dificulta nada por su limitación. Hace de todo, hasta sabe cocinar y lavar. Muchas veces se queda solito acá en la casa y realiza los quehaceres sin ningún problema”, explica su madre mientras al lado, en una de las habitaciones de su humilde hogar, ubicado en el barrio Ciudad Verde, ‘Juanjo’ se viste y se amarra solo los zapatos antes de partir a la pista de BMX de Roldanillo.

Juan José es un niño bendecido; así lo califica su progenitora. Ella es consciente de que en el deporte puede encontrar el camino para ser atleta con grandes logros.



“A mí me da mucho miedo porque él brinca y salta en esa bicicleta. Cuando uno menos piensa, lo ve pasar por el centro de Roldanillo con la bicicleta en una sola rueda”, indica doña Mariana mientras se agarra la cabeza en señal de sorpresa por la capacidad que tiene su hijo.



Pero el temor de la madre de Juan José no es gratis. Hace algún un tiempo, y mientras hacía piruetas con la bicicleta, fue atropellado por una moto que lo mandó directo a la UCI del hospital de Roldanillo por sufrir un golpe craneoencefálico.



“Yo estaba trabajando cuando me llamaron y me dijeron que lo tenían en el hospital. Ese muchacho estaba casi muerto, por eso me da mucho miedo que monte en bicicleta. Gracias a Dios no fue muy grave lo que le pasó y aquí está, vivito y coleando con su bicicleta”, añade don Mariana.



La hiperactividad es una condición ligada a la personalidad de Juan José. No es de esos jóvenes que se quedan quietos y por ello el BMX le sirve para canalizar todas sus energías sobre la bicicleta.



“Es un estudiante muy activo en clase. Pregunta siempre, demuestra su ganas de aprender y querer salir adelante. Su clase predilecta es educación física, disfruta de saltar, jugar, no le gustan mucho las actividades que sean pasivas, sino aquellas que tengan acción”, explica Aidé Sánchez García, directora del grado 6-5 de la institución donde Juan José comienza su etapa en secundaria.



La bicicleta se ha convertido en la fiel compañera de vida de ‘Juanjo’.

Está a su lado no solo para la práctica del BMX, sino que la utiliza para ir al colegio todos los días a sus jornadas educativas.

“Uno se queda aterrado de la habilidad que tiene él para manejar bicicleta. Se viene a estudiar y al mediodía regresa a su casa en ella. Para Juan José es normal esa rutina diaria. Uno lo ve que se sube a la bicicleta, pone su bracito en la dirección y maneja normal. Incluso, les cuento que en ocasiones lo vemos haciendo piruetas y nos da temor de que se vaya a caer. Tiene otras habilidades, por ejemplo juega baloncesto, juega fútbol, es un niño normal”, acota la docente.

Un ángel en el camino

La vida de Juan José está llena de cosas positivas. A su vida han llegado personas que han aportado un granito de arena para el inicio de su proceso de formación deportiva.



Uno de esas personas es Carlos Fernando Guzmán, pionero del BMX en Roldanillo, quien ha luchado para que el deporte extremo sea una actividad permanente en el municipio.



“Lo de conocer a Juan es algo así como el destino. Él llega al sitio donde yo laboraba anteriormente, ve mi bicicleta y le llama la atención. Lo miro y me sorprende de entrada. Seguimos en contacto y con el paso del tiempo buscamos que comience a entrenar”, comenta Carlos Fernando.



Las buenas noticias para ‘Juanjo’ llegaron hace solo unos meses cuando recibió como donación una bicicleta especial para BMX, gracias a la gestión de Carlos.



“La bicicleta que le fue donada a Juan José llega a través de una fundación que se llama ‘Share a Bike’, que traduce: ‘Comparte una bicicleta, comparte una sonrisa’. Esa bicicleta ya viene con el timón adaptado para su brazo”, agrega Guzmán.



La proyección con Juan José es que comience a entrenar de manera regular. Para ello requiere no solo disciplina y voluntad, sino de un apoyo o patrocinio para impulsar su carrera.



“Me gustaría ser figura internacional del BMX freestyle. Quiero que me puedan apoyar porque esta carrera no es nada fácil en lo económico. La bicicleta requiere de comprarle accesorios parar tenerla en óptimas condiciones”.



Juan José García quiere ser un hijo ilustre de Roldanillo y que sea reconocido por su historia de superación con el deporte.



Datos

En el BMX Freestyle los riders (pilotos) realizan rutinas que consisten en secuencias de trucos sobre una superficie plana, en las calles, en las rampas de tierra, en ‘halfpipes’ o en rampas construidas.



Durante la competición, los riders son evaluados según la calidad de su actuación.



Este deporte hace parte del ciclo olímpico como una de las nuevas disciplinas que han llegado a las justas.



Sus referentes en el BMX son ‘Juanjo’ Trujillo, Julián Molina, quien tiene un pie amputado y es admirador de mariana Pajón, campeona olímpica.