De Puerto Rico a Cali: padre e hija cumplieron el sueño Panamericano en Skateboarding

Daniel Morales cuenta con una sonrisa que, cuando Vianez tenía seis años, le tocó poner rampas improvisadas en su casa, en Puerto Rico, para seguir incentivando el amor de su hija hacia el Skateboarding.



Los Skate (o patinetas) han sido siempre la pasión de la hoy deportista de quince años, que el viernes se ganó grandes aplausos en la única jornada que tuvo esta disciplina en los I Juegos Panamericanos Junior.



Aunque en esta oportunidad sus saltos sobre las gradas, barandas y muros del Skate Park de la Unidad Deportiva Alberto Galindo de Cali no pudieron entregarle una medalla, Daniel, su padre y también entrenador, no se cambiaba por nadie desde un costado del escenario, donde le mandaba gritos de ánimo a su muchacha, esa que corrió a abrazarlo con sus crespos al aire cada vez que pudo hacer de manera correcta uno de sus trucos sobre el patín.



“Recuerdo que cuando ella era muy niña la invitaron a una competencia de Skate y terminó en el primer lugar, entonces me dije que lo suyo era un talento natural que debíamos desarrollar”, relata Morales padre con un acento caribeño que le da un toque de familiaridad.



“A veces es difícil ser el coach (entrenador) también, pero si hay algo que me da alegría, es poder tener la posibilidad de viajar el mundo con ella”, complementa Daniel, quien narra de manera orgullosa que gracias a esa unión deportiva con Vianez, ambos han podido recorrer diferentes partes del mundo como Roma y Londres.



De pocas palabras, pero mirada brillante, Vianez dice que su experiencia en los Juegos Panamericanos Junior de Cali fue una maravilla al lado de su padre.



“Esto fue brutal, me dio mucha felicidad estar aquí. Esta pista tiene unas escaleras que me encantan y es bueno porque me gusta mucho hacer mis trucos. No pasa nada si te caes, te levantas y sigues normal”.



Padre e hija, tienen claro también cuál será su próximo objetivo: seguir ganando experiencia para clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que el Skateboarding está incluido en el programa deportivo de las justas más importantes del mundo.



Por ahora, ambos tratarán de disfrutar un poco de lo que es la cultura caleña.



“Estamos muy contentos aquí, la comida es deliciosa y el caleño es muy sencillo y amable”, dijo Daniel antes de rodear con el brazo a su hija y salir caminando junto a ella en medio de los aplausos de un público encantado con esta relación que va mucho más allá del deporte.

Los ganadores

En la modalidad femenina del Skateboarding, la ganadora fue la brasileña Pamela Leite, mientras que en la categoría masculina resultó vencedor su compatriota Lucas Rebelo.



El colombiano Juan Carlos Polanía obtuvo medalla de bronce.