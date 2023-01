Dayra Faisury Dorado: “El objetivo será volver a ganar los Juegos Nacionales”

La temporada 2023 tendrá varios retos para el deporte del Valle del Cauca donde el principal objetivo será defender el título de los Juegos Nacionales que se realizarán desde el 11 de noviembre en el Eje Cafetero.



La delegacion rojiblanca del departamento tiene claro que la meta es superar lo hecho hace cuatro años cuando el Valle volvió a ganar las justas luego de 25 años.



Es por ello que todos los esfuerzos están encaminados a tener una preparación acorde, tanto los deportistas convencionales como los paratletas.



A la cabeza de ese objetivo está Dayra Faisury Dorado, la gerente de Indervalle, quien llegó al cargo en el pasado mes de octubre y quien tiene claro el camino a seguir para alcanzar el bicampeonato de los Juegos.



¿Cómo avanza la preparación del Valle para los Juegos Nacionales?

Tenemos el reto claro de poder conseguir nuevamente el título. Estamos con todo lo que se necesita en apoyo a las ligas y a los aliados estratégicos. Avanzamos en la revisión del calendario único de competiciones y con el apoyo interdisciplinario de cara a las justas.



¿Están garantizados los recursos de acá hasta los Juegos?

Sí, desde diciembre pasado tuvimos aprobación de vigencias futuras por parte de la Asamblea del Valle que fueron presentadas por la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, que garantizan la participación de nuestros atletas en los Juegos Nacionales. Asimismo se han suscrito convenios interadministrativos con entidades aliadas que nos permitan no tener ningún inconveniente.



¿Cuánto vale la preparación y participación del Valle en las justas?

En solo participación estamos hablando de 32.500 millones de pesos, esto fue lo que se aprobó en las vigencias. Eso corresponde a hospedaje, alimentación, transporte y otros aspectos. Adicionalmente, Indervalle tiene un presupuesto de más 30 mil millones de pesos para apoyar lo que tiene que ver con procesos clasificatorios de los deportistas, apoyo a las ligas y fogueos nacionales e internacionales. Debo destacar el compromiso de la gobernadora que siempre ha apoyado el deporte del departamento.



En Cartagena, el Valle logró el título hace cuatro años con 165 medallas de otro, ¿cuál es la meta ahora?

De acuerdo a lo que hemos evaluado con al área de competiciones y metodólogos, el objetivo es superar esa cifra. Con las modificaciones que se realizaron a la carta fundamental de los juegos y que permite abrir a categoría abierta algunas disciplinas individuales y de conjunto, podría darle unas medallas al Valle que le permita retener el título.



¿En qué disciplinas se beneficiaría el Valle con ese cambio?

Hay una en especial que es la lucha, que incluso ya comenzó su proceso de clasificación. Allí tenemos a José Huber Escobar y a nuestra medallista olímpica Jackeline Rentería, quienes asistirán a su última oportunidad de cerrar su carrera en Juegos Nacionales. Hay otras disciplinas también como balonmano, baloncesto y voleibol.



A propósito del baloncesto que ha sido noticia negativa por los últimos resultados, ¿qué se va a hacer con esta disciplina?

Nosotros conocemos la gobernanza que tiene la presidente la liga, Verónica Nieto. Esos son procesos de elección que son ajenos a Indervalle. Lo que está claro es que hubo desaciertos en la modificación de las nóminas que ganaron el título de los Juegos Nacionales en 2019 y eso repercutió en los resultados, a tal punto que estamos a la espera de los últimos clasificatorios que será en marzo o abril. Confiamos que tanto el equipo masculino y femenino puedan lograr el cupo a las justas, con el profesor Guillermo Moreno como jefe de ambas selecciones.



El Valle es una de las subsedes de los Juegos, ¿cómo va ese punto?

Nosotros albergaremos el ciclismo de pista, los deportes náuticos en el Lago Calima y ecuestre. Estamos atentos a dar una mano en aquellas disciplinas que no se puedan realizar en el Eje Cafetero.



¿La sorprendió la renuncia del director y subdirectora de las justas?

Ya se escuchaban versiones de que no existía una comunicación fluida con el Ministerio del Deporte. Esperamos que María Isabel Urrutía y su equipo de trabajo puedan llevar a buen puerto la realización de los Juegos.



Se escucha que un vallecaucano como Óscar Figueroa pueda ser el nuevo director de esas justas...

Es un hombre del deporte que le dio alegrías al país como pesista. Es alguien de la casa, que ha trabajado de la mano con nosotros y sería buenisímo. Lo importante es trabajar en equipo.



¿Qué pasó con el pesista Lesman Paredes que ahora compite por otro país como Baréin?

Estuvo mal asesorado, él pensó que al hacer ese cambió podía seguir compitiendo por el Valle, pero no. Nos duele porque son medallas que ya no tendremos en los Juegos Nacionales.



¿Cómo está el Valle para los Juegos Paranacionales?

En diciembre tuve la posibilidad de acompañar a los deportistas del Valle en el Nacional de Paratletismo y puedo decir que tenemos un recorrido superior a otros departamentos. Hay confianza que podamos ganar también los Juegos Paranacionales.



¿Cómo avanza el proyecto de la tienda y el museo del deporte del Valle?

La marca ‘Valle Oro Puro’ ya está registrada hace unos años. La explotación comercial es la que está pendiente de revisión porque hay unos componentes jurídicos a tener en cuenta. No podemos abrir la tienda hasta que se resuelva ese tema. La idea del museo es un aspecto a trabajar este año y sería lindo contar la historia del deporte vallecaucano en ese museo.