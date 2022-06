Danny Quendambú: de exfutbolista colombiano a famoso periodista en Guinea Ecuatorial

Danny Quendambú llegó de Tumaco a Cali a mediados de los 90 con la idea de triunfar en el fútbol y de quedarse muchos años en la capital del Valle.



Pero en ese ir y volver que da este deporte, muy lejos estaba de pensar que terminaría jugando, viviendo y siendo hoy un reconocido periodista en Guinea Ecuatorial.



Probó suerte en las canteras del Deportivo Cali siendo muy niño, y aunque le gustó lo que vio a mediados de los 90 en esos entrenamientos que se hacían en Pance, decidió regresar a Tumaco porque era más fuerte el amor por su madre que el sueño de ser futbolista.



Pero, como dice el dicho: al que le van a dar le guardan, Quendambú volvió dos años después, lo recibió el profesor Ricardo Martínez y en poco tiempo, al ver sus condiciones, le dio la bienvenida a las canteras azucareras.



Aunque hizo el proceso en casi todas las categorías, al llegar a Primera las cosas no fueron fáciles: debutó siendo técnico Fernando ‘Pecoso’ Castro en el 2002, pero alcanzó a jugar seis partidos, antes de comenzar un periplo por otros clubes, cedido por el Deportivo Cali.



Después de estar en varios equipos, le apareció una exótica pero innteresante oferta de los Panther de Guinea Ecuatorial.



Fue a ese país africano que está rodeado de Camerún, Angola y la República del Congo, y allí no solo se impuso futbolísticamente, sino que después de colgar los guayos, encontró otra pasión: el periodismo deportivo.



Sumado a eso formó su familia, con una hija de por medio, motivos suficientes para echar bases en un país donde hoy es reconocido por ser un gran presentador en la televisión.



¿Cómo fue el paso de futbolista a periodista en Guinea?

Ha sido una experiencia buena y enriquecedora porque muchas veces el futbolista no tiene claro lo que va a hacer después de su retiro. Gracias a Dios se me abrió una oportunidad para descubrir un talento que no sabía que tenía. Tengo un canal de Youtube en el que doy noticias deportivas, pero también soy presentador y reportero de un programa llamado ‘Buenos días Guinea’ en uno de los canales más importantes del país. Tuve además un programa que se llamaba ‘Un ratito con el 10’, en el que se hablaba de la vida del deportista en general.



¿De su paso por el Deportivo Cali qué es lo que más recuerda?

Fue algo grande en mi carrera, vivir ese proceso primero en divisiones menores, donde conocí a muchos que llegaron al fútbol profesional y otros que ya están retirados. Tuve momentos importantes y el primero fue cuando mi papá me regaló un pasaje de Tumaco a Cali luego de ganar el año lectivo, y allá una tía me llevó a Pance para ver un entrenamiento del Deportivo Cali. Dos días después le dije a mi tía que quería entrenar en las inferiores, que yo podía llegar solo hasta Pance aunque no conocía mucho. Fui y comencé a entrenar con la preinfantil, jugué 30 minutos y de una el profe Ricardo Martínez me dejó en el grupo. Pero no me quedé mucho tiempo porque regresé a Tumaco ya que mi mamá me hacía mucha falta. Sin embargo una vez se dio la oportunidad de retornar a Cali y volví a entrenar con el equipo, y ahí sí me quedé.



¿Cuántos partidos jugó?

Yo debuté con el profe ‘Pecoso’ Castro en un partido frente a Real Cartagena. En ese equipo estaban Jeison Murillo, ‘El Viejo’ Patiño, Giovanni Hernández, Tressor Moreno, Carlos Castillo, Felipe Arce, Wilman Conde y otros buenos jugadores. Con el Cali alcancé a jugar como seis partidos, era muy difícil porque estaba la norma del Sub 20 y éramos muchos los que peleábamos por ser tenidos en cuenta ya que también estaban Abel Aguilar, Armando Carrillo y Ánthony Tapia.



¿Cuál fue su recorrido después del Deportivo Cali?

Me prestaron al Unión Magdalena, luego fui al Pereira y a los seis meses salí para el Pasto; regresé al Cali, de ahí al Tolima y posteriormente firmé con Herediano de Costa Rica que tenía a Paulo César Wanchope. También jugué en Venezuela y Perú, regresé a Colombia para firmar con Cortuluá y luego salió lo de Guinea Ecuatorial para jugar en la Selección y en varios equipos.



¿Por qué se radicó definitivamente en Guinea Ecuatorial?

En los primeros años acá ganaba un dinero importante para mi; luego vi el nivel bajo de la Liga y pensé que había una oportunidad para hacer cosas importantes. Me fui organizando también en lo familiar, con una novia y una hija, y eso me dio la posibilidad de ir involucrándome en la sociedad de Guinea. Conocí más el país y decidí quedarme porque era una puerta importante que se me abría.



¿Cómo es su vida en Guinea?

Para mi es normal, pero como ahora estoy en los medios y tengo una relación con e fútbol, no paso desapercibido; en lo futbolístico la Liga ha bajado muchísimo por lo económico. Se están buscando los medios para que haya más respaldo y que los talentos no se pierdan.



¿Desde Guinea sigue al tanto de lo que pasa en el fútbol colombiano?

Sí, mantengo pendiente de la Liga y de la Selección que infortunadamente no logró la clasificación para el Mundial. Para todos fue una decpeción porque estaba la costumbre de ver a Colombia en el Mundial. De resto hablo con muchos compañeros como Pablo Armero, Rubén Bustos y con otros muchachos con los que compartí en varios equipos, hablamos de lo que va pasando.