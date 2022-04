Con autoridad, Scottie Scheffler se quedó con el título del Masters de Augusta

El golfista estadounidense Scottie Scheffler, número uno del ranking de la PGA, se proclamó este domingo campeón de un Masters de Augusta que será recordado por el regreso al golf de Tiger Woods.



A sus 25 años, Scheffler se hizo con su primer título de Grand Slam con una ventaja de tres golpes sobre el norirlandés Rory McIlroy, que igualó la mejor ronda final de la historia del torneo.



Scheffler firmó una última tarjeta de 71 golpes (-1) y un acumulado de 278 (-10), resistiendo en el liderato alcanzado el día anterior.



McIlroy se aupó al segundo lugar con una ronda de 64 golpes (-8) que maravilló al público del Augusta National (Georgia), que horas antes había visto cómo Tiger Woods finalizaba su primer torneo desde su accidente automovilístico de febrero de 2021.



A sus 25 años, el estadounidense sucede en el palmarés al japonés Hideki Matsuyama y culmina un principio de año de ensueño en el que ha alzado sus cuatro primeros títulos de PGA y desbancado del número uno mundial al español Jon Rahm.



Scheffler fue capaz de defender los tres golpes de ventaja con los que contaba en el arranque de la jornada sobre el australiano Cameron Smith, que concluyó en el tercer lugar.



El estadounidense se llevó un gran susto en el arranque de su recorrido cuando Smith, subcampeón del Masters en 2020, se acercó a dos golpes después de dos birdies iniciales.



El australiano, sin embargo, tropezó después con tres bogeys y fue perdiendo fuelle hasta ser sobrepasado por un McIlroy en estado de gracia.



El ex número uno mundial, que había comenzado la jornada a 10 golpes del liderato, fue recuperando terreno con cinco birdies y se aupó al segundo lugar con un espectacular putt de 3 metros para eagle en el 13º hoyo.



McIlroy, que hace ocho años que celebró su cuarto y último Grand Slam, puso cierta presión a Scheffler con un estratosférico birdie de 16m en el último hoyo, golpeando desde el centro de un búnker y celebrando con el atónito público.



Su tarjeta de 64 golpes igualó el récord de una jornada final de Augusta y se quedó un golpe por debajo de la mejor marca en cualquier ronda del torneo.



"Es lo más feliz que he estado en un campo de golf allí mismo", dijo McIlroy sobre su último golpe. "Fue increíble. Nunca he escuchado rugidos como en el green 18. Fue realmente genial".



McIlroy deslumbra

Con McIlroy fuera de escena, el triunfo o el fiasco quedaba enteramente en las manos de Scheffler, que tenía que mantener una ventaja de tres golpes con seis hoyos por disputar.



El golfista de Nueva Jersey no dio margen a la sorpresa y, con dos birdies consecutivos en los hoyos 14 y 15, disfrutó de una plácida recta final que no empañaron ni los nervios del último hoyo, donde falló dos sencillos putts y cometió un doble bogey.



Scheffler, que se llevó un premio de 2,7 millones de dólares, es el quinto jugador que gana el Masters estando en lo más alto de la clasificación mundial, tras el galés Ian Woosnam y los estadounidenses Woods, Dustin Johnson y Fred Couples.



Apenas en febrero, Scheffler ganó su primer título de PGA en el Phoenix Open y sumó otros dos en marzo en Bay Hill y el WGC Match Play, cuando superó a Rahm en el número uno del ranking.



Rahm, por su parte, fue una de las grandes decepciones en Augusta al concluir con un acumulado de +4 en el 27º lugar mientras el chileno Joaquín Niemann finalizó en el 35º (+6).



Tiger quiere más

Unas horas antes del triunfo de Scheffler, Tiger Woods fue despedido con una enorme ovación por los aficionados del Masters después de culminar su regreso más sorprendente al golf, sobreponiéndose a las graves lesiones del brutal accidente automovilístico de febrero de 2021.



Lejos de la pugna por su sexta chaqueta verde, y visiblemente cansado y adolorido, Tiger fue capaz de competir hasta el final en una jornada que terminó con el peor resultado de su carrera en Augusta.



Woods, de 46 años, fue de más a menos en el evento y cerró este domingo con un acumulado de 301 golpes (13 sobre par) que lo dejó en el lugar 47 de la clasificación.



El anterior peor resultado de Woods después de 72 hoyos en Augusta fueron los 293 golpes (+5) de las ediciones de 2012 y de 1995, cuando debutó como amateur en este torneo que ha disputado en 24 ocasiones.



"Ha sido un camino duro y estoy muy agradecido por tener la oportunidad de poder superar la prueba", dijo Woods. "Incluso hace un mes, no sabía si podría lograr esto".



Los miles de aficionados del Masters convirtieron la última ronda del domingo en un homenaje a Woods, quien ha protagonizado en Augusta algunas de las mayores gestas de la historia del golf.



No estaba jugando lo mejor posible, pero tener su apoyo ahí fuera, no creo que haya palabras para describirlo", agradeció Woods.



Ahora espera volver pronto al gimnasio para fortalecer más su pierna con la mira en otros grandes torneos.



"A partir de ahora solo jugaré los 'Majors', ya no puedo hacer temporadas completas", recalcó Woods apuntando al Abierto Británico de julio.



"He ganado dos veces allí, es un torneo que está cerca de mi corazón en mi campo favorito", dijo. "En cuanto a los eventos en el calendario entre ahora y entonces, no lo sé".