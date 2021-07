Konami cancela contrato con Antoine Griezmann tras acusaciones de racismo

Natalia Moreno Quintero

El editor de videojuegos japonés Konami decidió este miércoles romper su contrato de embajador con el delantero francés del Barcelona, Antoine Griezmann, tras la publicación de un video en el que aparece junto a su compañero Ousmane Dembélé mientras este último se ríe del físico y de la lengua utilizada por los empleados de un hotel en Japón en 2019.



"Habíamos anunciado que Antoine Griezmann sería nuestro embajador Yu-Gi-Oh!, pero a la luz de los acontecimientos recientes, decidimos anular el contrato", hizo saber la empresa en un comunicado.



Konami, que publica cada año un videojuego de fútbol, el Pro Evolution Soccer (PES), también pidió al FC Barcelona explicaciones "detalladas sobre este caso y las acciones futuras".



"Las discriminación en todas sus formas es inaceptable", indicó la compañía.

En un video difundido el viernes en una cuenta de Youtube casi anónima (25 abonados), se ve a Dembelé dirigiéndose a su compañero en el Barça, Griezmann, mientras los técnicos se afanan en reparar una televisión en una habitación de hotel.



El jugador ironiza sobre su físico y su idioma ante la mirada de Griezmann, quien permanece en silencio pero divertido.



Ambos jugadores se disculparon el domingo. "Siempre he estado comprometido contra toda forma de discriminación (...) Rechazo con firmeza las acusaciones hacia mí y lo siento si pude haber ofendido a mis amigos japoneses", afirmó Griezmann.



Su compañero en el Barcelona y en los 'Bleus' aseguró por su parte que habría utilizado "las mismas expresiones" en cualquier lugar del planeta. "No me dirigía a ninguna comunidad en concreto".



El martes, Hiroshi Mikitani, el director general del gigante japonés de comercio electrónico Rakuten, patrocinado de la camiseta del FC Barcelona, pidió "una explicación" e hizo saber en Twitter que "enviaría protestas oficialmente ante el club".