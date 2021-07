Colombia se juega la "vida" contra Uruguay en cuartos de la Copa América

Valentina Rosero Moreno

Si por algo es que ha hecho carrera la frase que, “la eliminatoria mundialista de la Conmebol es la más difícil del mundo”, imagínese lo que puede ser la etapa de cuartos de final de una Copa América, donde el que despabile pierde porque el futuro se define en un solo partido.



Pues en esa situación se encuentran Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, los clasificados por el grupo A, y Brasil, Perú, Colombia y Ecuador por el B, seleccionados nacionales que este viernes 2 y sábado 3 de julio, en serie de eliminación directa, buscarán el paso a las semifinales de la 47 versión copera de Sudamérica que actualmente se lleva a cabo en territorio brasileño.



Y aunque brasileños y argentinos por antecedentes, galones, historia y su desempeño hasta el momento en el torneo son los llamados a la disputa de un nuevo título, en este deporte, que por eso es tan apasionante, cualquier cosa puede pasar. Si no, miremos los casos de Portugal, Francia, Alemania y Países Bajos, que en la actual Eurocopa de Naciones le dijeron adiós prematuramente a la opción de llevarse el trofeo.



Es por eso que nadie puede cantar victoria la víspera y los primeros encargados de dar fe de ello serán Perú y Paraguay, combinados que este viernes 2 de julio a las 4:00 p.m. (COL), en el estadio Pedro Ludovico Teixeira, dirimirán el honor de ser el primer equipo inscrito entre los cuatro mejores.



Será un duelo entre equipos de campañas similares, ya que los peruanos hicieron siete puntos para ubicarse segundos en la serie B de la fase de grupos, mientras que los paraguayos sumaron seis en la A y finalmente fueron terceros. Incluso la más reciente vez que se vieron, el año pasado en la ruta mundialista, también hicieron tablas 2-2.



De ahí que se espera un choque sin cuartel entre dos estrategas argentinos que se conocen muy bien y donde la preocupación de Gareca por los lados “incas” será la defensa, ya que tiene a Callens y López con problemas físicos, mientras que Berizzo no podrá contar con su estrella Almirón en el ataque “guaraní”.



Tres horas después, pero en el Nilton Santos de Río de Janeiro los aficionados locales esperan que vuelva la magia y el buen fútbol de su selección con el retorno de Neymar a la acción tras el descanso frente a Ecuador para comprar tiquete contra Chile, que a pesar de la clasificación a esta etapa aún le cuesta en el torneo.



La “verdeamarela” de Tite llega más que mentalizada en dar otro paso que le permita reeditar el título que obtuvo hace dos años igualmente en casa, mientras que la escuadra austral apelará a la experiencia de la mayor parte de su nómina para dar el palo del torneo. En busca de esta misión el cuerpo médico de “La Roja” buscaba poner a punto a uno de sus baluartes, el atacante Alexis Sánchez.



El turno de la Selección Colombia llega abriendo la programación del sábado 3 de junio, 5:00 p.m. (COL), poniendo en juego su continuidad en el campeonato nada menos que contra Uruguay en el estadio “Mané Garrincha” de Brasilia. Los colombianos, aún sin un norte definido, tendrán un hueso duro de roer en los “charrúas”, que por su parte vienen en franco ascenso en cuanto a producción.



Sin duda una prueba de fuego para Reinaldo Rueda y sus dirigidos, apurados aún más por la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado por acumulación de amarillas, mientras que en las toldas uruguayas volvió a aparecer el oficio que da estar quince años bajo la tutela técnica de Óscar Tabárez, además del espíritu que encarna a sus jugadores en estas instancias definitorias.



El último pasajero en el vagón rumbo a las semifinales se conocerá la noche dominical en el Ludovico Teixeira, que repite duelo de cuartos, que saldrá entre Argentina y Ecuador. En las toldas argentinas se da por descontado que estará de nuevo el equipo tipo junto al inamovible Lionel Messi, mientras que la carta que se juegan los ecuatorianos es el gran conocimiento que tiene su técnico Gustavo Alfaro de los “albicelestes”.



El ganador de la llave entre Perú y Paraguay tendrá que enfrentar en semifinales al que salga avante entre Brasil y Chile, mientras que por el otro lado irán los vencedores de los choques Uruguay-Colombia y Argentina-Ecuador.



Programación - cuartos de final

Viernes 2 de julio

Canales 601-1601 y 610-1610 - DIRECTV GO - MOSAICO INTERACTIVO

Perú vs. Paraguay. 4:00 p.m. (COL).

Canales 601-1601 y -612-1612 - DIRECTV GO - MOSAICO INTERACTIVO

Brasil vs. Chile. 7:00 p.m. (COL).



Sábado 3 de julio

Canales 601-1601 y 610-1610 - DIRECTV GO - MOSAICO INTERACTIVO

Uruguay vs. Colombia. 5:00 p.m. (COL).

Canales 601-1601 y -612-1612 - DIRECTV GO - MOSAICO INTERACTIVO

Argentina vs. Ecuador. 8:00 p.m. (COL).