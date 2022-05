Colombia se alista para vivir de nuevo el espectáculo de las artes marciales mixtas

Las peleas profesionales de artes marciales mixtas regresarán a Colombia el próximo sábado, 4 de junio, con una velada de diez peleas profesionales en vivo. La cita será en el Royal Center de Bogotá a partir de las siete de la noche.



Los ganadores del lanzamiento de Matchmaker del pasado 10 de diciembre tienen nuevas y mejores oportunidades en el octágono y en la segunda edición se enfrentan a los talentos locales más destacados, que estarán haciendo su debut.



Teo Londoño (6-1) de 300 MMA y el mexicano Marco Elpidio ‘La Roca’ (13-5-2) del Estado de México, estelarizan el evento principal en el peso ligero. Teo consiguió el primer Nocaut de Matchmaker y ha sumado todas sus victorias por finalización en el primer asalto.



En la coestelar Víctor Moreno (4-0 pro) del equipo JM Team y el huilense Luis Enrique Pobre (2-0 pro y 10-0 amateur) tendrán que probar quien es el mejor peso pluma y solo uno podrá conservar su invicto.



Para la cartelera principal, ‘El Burro’ Eduardo Mora (6-2) hace su debut en Matchmaker contra Naren Tabares, atleta revelación de Medellín, en el peso gallo. Tras una controversial victoria por nocaut técnico sobre Alberto Orellano, Ángelo Yépez (2- 0) recibe a ‘Zarará’ Esteban Mora (4-0 amateur y 6-2 pro) en su pelea debut.



En el peso welter Cesar Contreras del equipo de Miguel Salgado debutará con ‘Bam Bam’ Andrés Torres (1-3), tras su victoria en la pelea inaugural de Matchmaker. Por el peso pluma, Duván Rincón (9-1 amateur y 5-1 pro) del equipo 300 MMA Chía, será el rival del prospecto Steve Martínez (1-1-1) de Bareknuckle MMA.



En 61 kilogramos un experimentado Anyisson Gaviria (6-4 pro) se enfrenta a Jonathan García Insignares (12-1 amateur) en su debut profesional.



En las preliminares: Jeffry Gil VS Edwin Reyes - peso gallo. Jheyson Hernández VS Giovanny Giraldo, peso ligero. Heider Duke VS Miguel Ángel Pacheco, peso welter.