Un dura etapa: El colombiano Nairo Quintana cayó una casilla en la general en este Tour de Francia

Los más de 13 kilómetros de la subida del Alpe D’ Huez del Tour de Francia 2022 le pasaron factura a Nairo Quintana, que faltando 5,7 kilómetros para cruzar la meta le perdió el paso al pelotón en el que subían los favoritos. El ciclista colombiano hizo un desgaste físico considerable en la etapa 11, cuando se fugó faltando cerca de 8 kilómetros para el final de la fracción y entró segundo.



Pero la historia este jueves fue diferente y el colombiano cedió 1 minuto y 21 segundos en la clasificación general, con lo que bajó de la quinta a la sexta posición de la carrera francesa. Quintana se encuentra a 3 minutos y 58 segundos del danés Jonas Vilgegaard, que sigue liderando la carrera francesa, que está cerca de entrar a las semanas definitivas.



“He luchado hasta el final. La sensación es buena, pero finalmente ellos (los ganadores) tienen un ritmo más y a pesar de toda la montaña que tuvimos hoy (jueves), algunas veces me tocó solo y eso va haciendo que uno se desgaste y creo que al final se paga. Hice mi máximo esfuerzo, pero levanté el pie del acelerador cuando me sacaron del ritmo”, comentó el ciclista.



Sobre el ataque que hizo en los kilómetros finales de la etapa del miércoles 13 de julio, el boyacense dijo: “salimos bien de la primera etapa montañosa de este Tour. Tenemos que seguir trabajando bien. Yo creo que fue bueno haber tomado unos segundos sobre los rivales. Me sentí bien y hoy la verdad fue un ritmo más rápido y supe defenderme al final”.



'Nairomán', que ganó el Giro de Italia del 2014, añadió que las próximas etapas serán importantes para definir quienes ocuparán los primeros puestos en la clasificación general porque vienen varias etapas de montaña, entre las que estarán los Pirineos. También se refirió a que los ciclistas están corriendo en altas temperaturas, lo que puede dificultar aún más las fracciones que están por venir.



Sobre este tema, el nacido en Cómbita hace 32 años afirmó: “no sé cómo me pueda afectar el calor frente a los rivales, al final unos están adaptados, otros no, depende del día en el que te pille. Es algo muy particular. Espero soportar bien el calor y que sea una buena semana para nosotros”.



La etapa 13 del Tour de Francia 2022 se correrá entre Le Bourg D’oisans y Saint-Ettiene y tendrá un recorrido de 192,6 kilómetros. Se espera que los ciclistas colombianos puedan mejorar su presentación en esta fracción que se realizará mañana.