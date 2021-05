Tres colombianos competirán desde este miércoles en el Tour de Hungría

Juan Carlos Pamo

Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, Jhojan García con el Caja Rural Seguros RGA, y Kristian Yustre, del equipo Giotti Victoria, son los tres colombianos que estarán en la partida para la edición 2021 del Tour de Hungría, que iniciará este miércoles 12 de mayo en Siófok.



El bogotano Buitrago, de 21 años, quien desde el 2020 pertenece al equipo profesional del país de Baréin, y el fusagasugueño García, ganador en el 2016 de la Vuelta del Porvenir de Colombia, buscarán conseguir el título alcanzado el año pasado por el neerlandés Attila Valter, del CCC, puesto que fueron confirmados como los líderes de sus respectivos equipos.



La cuarta jornada, que se desarrollará el sábado 15 de mayo, es considerada como la etapa reina. Incluye más de 3.000 metros de desnivel y un ascenso de 18 kilómetros, con pendientes superiores al 10% en algunos tramos, para que el pelotón alcance el punto más alto de Hungría, el Gyöngyös-Kékestető.



La 42 edición del Tour de Hungría, competencia de categoría 2.1, contará con la participación de 22 equipos, siete del WorldTour y nueve ProTeams, para un total de 132 ciclistas.



La prueba húngara se podrá seguir desde Colombia a través de la señal del Canal Claro Sports, 1502 en HD y 502 en SD, así como en la señal de streaming de www.marcaclaro.com y en http://www.youtube.com/marcaclaro.

Horario transmisiones:

Miércoles 12 de mayo: Siófok–Kaposvár (173 km), 9:00 a.m.

Jueves 13 de mayo: Balatonfüred–Nagykanizsa (183 km), 9:00 a.m.

Viernes 14 de mayo: Veszprém–Tata (142 km), 9:00 a.m.

Sábado 15 de mayo: Balassagyarmat–Gyöngyös-Kékestető (202 km), 9:00 a.m.

Domingo 16 de mayo: Budapest–Budapest (92 km – 12 vueltas), 6:00 a.m.