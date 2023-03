Tatacoa Race llega con la segunda edición y nuevos propósitos en el 2023

Los amantes del ciclomontanismo y gravel tendrán una nueva edición de la exitosa Tatacoa Race en el departamento del Huila.



Esta prueba para profesionales y aficionados sigue tomando fuerza, luego de los grandes resultados a nivel deportivo, económico e institucional que impactaron positivamente el Norte del departamento del Huila (Villavieja, Tello y Baraya) que cuenta con el majestuoso y exigente desierto de la Tatacoa.



“Nuestro objetivo primordial es brindar una experiencia única en el desierto a todos los participantes, hacer patria con un evento que reunirá no solamente a los mejores talentos, sino amantes de la bicicleta y de este maravilloso deporte. Aportar a la equidad social del país a través de nuestra alianza en la segunda edición con la “Fundación Esteban Chaves” y contribuir a la protección del medio ambiente, dio a conocer Diana Isabel Herrera, una de las Cofundadoras de este evento deportivo.



Será una nueva oportunidad para los ciclomontañistas que experimentarán etapas para poner a prueba los entrenamientos de cientos de deportistas. El primer año de la Tatacoa Race la participación fue alta con más de 650 participantes en competencia para llegar primero a la meta.



Pero el 2023 viene con este nuevo reto para los amantes de la bicicleta que tendrá varios invitados de lujo como Mónica Calderón y el multi campeón de la Titan Desert, el español Josep Betalu y cientos de participantes que quieren poner a prueba sus capacidades en el desierto.



“Estamos muy contentos de que eventos de la magnitud de Tatacoa Race se unan a razones sociales como la nuestra “Fundación Esteban Cháves” y que podamos continuar expandiendo nuestro mensaje y valores de optimismo, perseverancia, disciplina y compañerismo. Con eventos de este tipo podemos llegar a más personas y apoyar a más niños, niñas, jóvenes y adolescentes” , afirmó Brayan Cháves, quien hace parte de la fundación y en esta oportunidad participará nuevamente en la segunda edición de Tatacoa Race.



No solo será una oportunidad para que los deportistas vivan una gran experiencia, sino también para activar la economía, turismo y empleos que impacta el deporte en la zona norte del Huila.



"Tatacoa Race es una empresa BIC certificada, Nuestro objetivo principal es brindar una experiencia única en el desierto de la Tatacoa, con acciones concretas para propender por el bienestar de sus participantes, aportar a la equidad social del país y contribuir a la protección del medio ambiente”, afirmó Herrera.



La nueva cita será para el 9, 10 y 11 de junio, una fecha especial, puesto que será cercano a la fiesta de San Pedro. Una excusa perfecta para pegarse la ‘rodadita’ y enamorarse de esta región que cada año atrae no solo a turistas, sino a deportistas.



Las inscripciones se cerrarán este 30 de marzo, así que los amantes de este deporte que quieran hacer parte se esta icónica carrera podrán hacerlo en este link: https://www.tatacoarace.com/suscripcion/



Sin duda será una oportunidad para no solo conocer la geografía del país, sino también los nuevos nombres que tiene este deporte que cada año suma más atletas y más participación femenina.



Villavieja, Tello y Baraya en el Huila serán el lugar predilecto para ponerse a prueba y ser epicentro de la consolidación de Tatacoa Race como una de las carreras imperdibles para los deportistas y turistas en el país.