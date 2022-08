¿Sin rival? Diana Peñuela ganó su cuarta etapa en línea y consolidó liderato de la Vuelta a Colombia femenina

La caldense Diana Peñuela (DNA Pro Cycling) parece no tener rivales en la séptima edición de la Vuelta a Colombia femenina y se encarrila para lograr un contundente triunfo.



Diana ganó este viernes su cuarta etapa consecutiva, una contrarreloj individual de 21.3 kilómetros, entre las localidades santandereanas de San Gil y Barichara, lo que le permitió consolidar su liderato.



La caldense empleó un tiempo de 39 minutos y 40 segundos, superando a su compañera de equipo, la mexicana Anet Barrera, que había parado el cronómetro en 39:49.



En el tercer lugar se ubicó Linda Marcela Hernández, de Colombia Tierra de Atletas, a 44 segundos de la ganadora. La japonesa Shoko Kashiki, del Team Illuminate, fue sexta a 1:41.



“Me sorprende el haber ganado esta etapa, Anet tenía con qué ganarla; me motivó mucho tenerla al lado porque es especialista en la crono y antes de la etapa me dijo dónde se ganaba la etapa y dónde no se podía arriesgar. Fue gracias a ella que pudimos obtener un buen resultado”, expresó Diana Peñuela al final.



En la general, Diana Peñuela supera a Lina Marcela Hernández por 1:06 y a su compañera Anet Barrera por 1:23.



La quinta fracción de esta carrera, que organiza la Federación Colombiana de Ciclismo y apoya el Ministerio del Deporte, se disputará este sábado, desde las 9:10 a.m., entre los municipios santandereanos de Curití y Bucaramanga, con un trazado de 103.4 kilómetros, con 2 Sprints Especiales y 3 Premios de Montaña en disputa.