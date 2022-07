"Seguiré aquí": Nairo Quintana despejo dudas sobre su continuidad con el Arkea

El colombiano Nairo Quintana, sexto en la general del Tour de Francia a un día del final, declaró este sábado al término de la contrarreloj que cree que "seguirá" en el equipo Arkea-Samsic.



"Sí, están ahí en negociaciones, un equipo que me ha dado la mano, nos hemos sentido muy bien, hemos compaginado bien, han sido los primeros años con covid, lesiones, pues complicados porque finalmente no terminas de hacerte, pero ya una vez nos asentamos y comenzamos a dar resultados pues estamos todos contentos", afirmó Nairo.



"Este año en todas las carreras que he hecho he estado entre los diez primeros, el año pasado al final de año hice buena temporada, y hemos venido haciendo cosas buenas, vienen refuerzos para el equipo y yo creo que seguiré aquí", añadió el escalador de 32 años, al que algunos rumores situaban en la órbita del equipo UAE de Tadej Pogacar.



Sobre su actuación en este Tour, el excorredor del Movistar afirmó: "Estuve en la lucha con los mejores en montaña este verano, y esta tarde soy sexto del Tour más rápido de la historia. Estuve durante mucho tiempo en la lucha por el podio, y con eso me quiero quedar de la edición 2022".