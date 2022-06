Ruta de Occitania: Nairo fue séptimo y Winner Anacona ganó la clasificación de la montaña

El colombiano Nairo Quintana fue séptimo en la Ruta de Occitania que terminó este domingo con triunfo del canadiense Michael Woods.



Nairo entró entre los primeros en la etapa que se corrió entre Les Angles y Auterive, en el undécimo puesto, con el mismo tiempo que el ganador, y cerró su participación quedando a 1:48 de Woods.



Entre tanto otro colombiano, también del Arkea, Winner Anacona, se quedó con el título de mejor escalador de la carrera.



La etapa de este domingo la ganó el italiano Niccolo Bonifazi, en tanto que Michael Woods no tuvo problemas para coronarse campeón.



Tercero en el Mundial en 2018 y ganador de dos etapas en la Vuelta a España, el experimentado canadiense (35 años) había hecho lo más duro la víspera, ganando la etapa reina en los Pirineos.



Muy atento a posibles ataques, el canadiense se metió en la escapada de un grupo de una treintena de ciclistas, compuesto por el conjunto de los principales protagonistas de la clasificación general, que se destacó a más de 60 kilómetros de la llegada.



Sorprendido por este ataque selectivo, el esprinter francés Arnaud Démare, que formaba parte de los favoritos a la victoria de etapa, no logró conectar con el grupo de cabeza, abandonando muy pronto cualquier posibilidad de doblete tras su triunfo en L'Isle-Jourdain en la primera etapa.



El ciclista galo, que ha hecho del próximo campeonato de Francia su principal objetivo de este verano y que no tomará la salida del Tour de Francia dentro de quince días, tiene una semana para llegar fresco.



En su ausencia, los otros esprinters de esta Route d'Occitanie se disputaron la victoria de la última etapa y fue el italiano Bonifazio el que se impuso, delante de su compatriota Mattéo Moschetti (Trek-Segafredo) y del alemán Max Kanter (Movistar).