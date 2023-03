Primoz Roglic nuevo campeón de la Tirreno-Adriático 2023: Buitrago el mejor colombiano

El esloveno Primoz Roglic ganó este domingo la Tirreno-Adriático por segunda vez, tras su primer triunfo en 2019, imponiéndose en tres de las siete etapas de la carrera italiana, con la que comenzó su temporada 2023.



El triple vencedor de la Vuelta a España (2019 a 2021) terminó en el pelotón la séptima y última etapa, una jornada sin grandes dificultades, que se decidió al esprint, con victoria del belga Jasper Philipsen, en San Benedetto del Tronto, en la región de las Marcas, en el Mar Adriático.



Roglic, de 33 años, sucede en el palmarés a su compatriota Tadej Pogacar, vencedor de las dos últimas ediciones, pero que decidió disputar este semana la París-Niza, donde también se impuso.



Roglic conquistó el "Tridente de Neptuno" entregado al vencedor de la "Carrera de los dos Mares", que une al Tirreno con el Adriático, imponiéndose en las tres etapas clave, el jueves, el viernes y el sábado.



Una verdadera demostración de fuerza del esloveno, bien ayudado por su compañero de lujo del Jumbo-Visma, Wout van Aert, de cara al Giro de Italia (6-28 de mayo). El Giro es el objetivo número uno de Roglic, donde tendrá como adversario principal sobre el papel al belga Remco Evenepoel.



"Pienso que nunca he comenzado una temporada tan bien", señaló tras ganar su tercera etapa.



Pidcock cae



"Está verdaderamente bien estar de regreso y correr con mis compañeros. Pareciera que estoy listo para iniciar el Giro, pero esa carrera es en mayo, por lo que habrá que ver, esto es solo el inicio de la temporada", señaló.



El excampeón de saltos de esquí no había corrido desde su dura caída en la Vuelta a España, en septiembre, tras haber ido al suelo también en el Tour de Francia. Fue operado en octubre para estabilizar su hombro derecho y llegó a Italia "sin presión y sin buscar un resultado en particular", según palabras de su director deportivo Merijn Zeeman.



Muy competida pese a todo, en ausencia del ogro Pogacar, la carrera concluyó con distancias apretadas de tiempo, ya que Roglic precedió en la clasificación general final al portugués João Almeida en 18 segundos y al británico Tao Geoghegan Hart en 23.



Esta última etapa concluyó como era esperado al esprint, pese a una escapada de ocho corredores que se mantuvo mucho tiempo en cabeza, pero que fueron alcanzados a tres kilómetros de la meta.



El británico Tom Pidcock, vencedor de la Strade bianche hace ocho días, abandonó en el curso de esta última etapa tras una caída.



Fernando Gaviria terminó la etapa en la casilla 10, Juan Sebastián Molano en la 16 y Santiago Buitrago en la 90, todos con el mismo tiempo del ganador.



En la general, Buitrago quedó en el puesto 36 a 17 minutos y 23 segundos. Fernando Gaviria en la 115 a 1:06:50 y Molano en la 124 a 1:07:49.