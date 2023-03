Nairo Quintana: En una contrarreloj compleja para encontrar equipo en Europa

A dos meses de iniciar la primera gran carrera del ciclismo, el Giro de Italia, el pedalista colombiano más ganador de la historia, Nairo Quintana, sigue afrontando una decisiva contrarreloj en su carrera.



El boyacense de 33 años, vencedor de la Vuelta a España y del Giro de Italia, y varias veces podio del Tour de Francia, sigue a la espera de concretar un equipo para seguir dando la pelea en las carreteras de Europa.



Nairo salió del Arkéa francés, su último equipo, luego de la sanción por parte de la Unión Ciclista Internacional, al comprobársele el uso del tramadol, una sustancia prohibida por la UCI.



El ciclista colombiano fue descalificado del Tour de Francia del año pasado, en el que había terminado sexto, y el Arkea perdió los puntos ganados en el escalafón, lo que disgustó enormemente a la escuadra francesa.



Una vez roto el vínculo entre ciclista y equipo, Nairo comenzó, casi que en silencio, una veloz carrera por concretar otra escuadra que le permita competir en Europa.



“Yo me siento bien, he seguido entrenando de la mejor manera y quiero seguir corriendo porque yo no estoy suspendido”, ha dicho Nairo en reiteradas ocasiones.



Pero, con el tercer mes del año ya en camino, ¿aparecerá pronto un equipo que lo contrate?



“Él está en Europa creo que definiendo lo de su nuevo equipo. Habrá que esperar, pero yo confío en que Nairo este año correrá nuevamente en Europa”, le dijo a El País su padre, Luis Quintana.



Una de las glorias del ciclismo colombiano, Fabio Parra, considera que a medida que pasen los días, la situación para Nairo se hará más compleja.



“Es un tema complicado porque, lo primero, no le debió pasar esto, no era para estar en esta situación tan difícil. Seguramente en pocos días tomará una decisión dependiendo de cómo vayan las cosas”, señaló Parra.



Agregó que “Nairo es un corredor que no se entrega, lo bueno es que sigue luchando con la esperanza de seguir compitiendo en Europa. Pero las posibilidades uno ve que son más lejanas, aunque él debe estar pensando en otras opciones. Lo que hizo en su carrera ha sido excelente y no se merece lo que le está pasando. No es tarde, pero el nivel en que está el ciclismo ahora es alto porque los ciclistas preparan con tiempo la temporada”.



Para el exciclista vallecaucano Járlinson Pantano, no es tarde para que Nairo se pueda enrolar a una formación europea.



“Ha pasado bastante tiempo para Nairo sin equipo, pero a cuál de esas escuadras no le gustaría tener un corredor con esas condiciones. No es tarde, está a tiempo aún y creo que en cualquier momento nos puede dar la noticia de que firmó para un equipo importante”.



Sin embargo, Pantano, quien ganó una etapa en el Tour de Francia del 2016, cree tener la razón por la que hasta ahora no se ha dado el fichaje de Nairo.



“Lo equipos pueden tener algún temor de contratarlo porque seguramente van a tener a la UCI detrás por el tema que ha vivido últimamente”.



Otra de las glorias del ciclismo colombiano, Lucho Herrera, dice que la situación se complica porque a estas alturas del año todos los equipos tienen sus nóminas ya cerradas.



“No es fácil, lo veo complicado porque los equipos ya tienen con anticipación sus nóminas definidas; además, con el problema que tiene, se dificulta todo”.



El 'Jardinerito' de Fusagasugá cree que “con un año que uno deje de correr se pierde ritmo; el ciclismo es un deporte que exige correr para mantener el ritmo, además con la edad que tiene es necesario estar en actividad. Pero insisto en que el problema principal es encontrar un cupo en algún equipo”.



¿Para el segundo semestre?

Luis Fernando Saldarriaga, uno de los entrenadores que más conoce a Nairo, ve difícil que el boyacense encuentre equipo, por lo menos para este primer semestre.



“Es complicado que salga una opción con la temporada ya en marcha: no es descartable, pero lo veo difícil que se de para el primer semestre”, señaló.



Manifestó Saldarriaga que “me parece extraño que no se haya concretado alguna oferta; es el más grande ciclista colombiano con 51 victorias, ha peleado las tres grandes carreras y su palmarés es inobjetable, pero extraño que no haya salido un equipo”.



El periodista español Carlos González, quien ha cubierto para el diario Marca las más importantes carreras ciclísticas, es contundente al afirmar que no cree que le salga equipo al colombiano en los próximos días.



“Sinceramente lo veo difícil que esté en las vueltas más importantes; estamos en marzo y los grandes equipos tienen planificado todo el calendario, y desgraciadamente para Nairo parece imposible que logre estar ya en un equipo de primer nivel”, dijo González.



El periodista español reiteró que es complejo incluso que llegue a una escuadra que no sea de primer nivel.



“Entiendo que el futuro de Nairo se ha complicado muchísimo después de lo que está viviendo. Lo único a la que podría llegar es la a Vuelta a España por fechas, pero también lo veo difícil”, aseguró González.



El panorama para el ciclista colombiano más ganador no es alentador y en eso coinciden los expertos.



Sin embargo, Nairo no pierde la fe. El ciclista boyacense se encuentra desde hace días en Europa, 'pedaleando' contra el tiempo para fichar por un equipo que lo devuelva a las grandes carreras internacional.



Nairo, como gran ganador que ha sido, quiere salir victorioso en esta dura carrera que le puso el destino.