Médico investigado por el caso de dopaje contra Miguel Ángel López rompió su silencio

Luego de varias semanas después de que el pedalista Miguel Ángel López fuera involucrado en un caso de tráfico de medicamentos, el médico español Marcos Maynar, principal implicado en el caso, habló sobre lo ocurrido.



“De otros deportistas no pongo la mano, pero de este chaval -en alusión a Miguel Ángel López- sí pongo la mano de que no ha utilizado en su vida sustancias prohibidas.... a lo mejor si fuera europeo no serían tan duros”, dijo Marcos Maynar a la agencia EFE.



El pedalista cafetero fue expulsado del Astana el pasado diciembre, luego de quela Guardia Civil lo relacionara con el médico español en el caso de tráfico de medicamentos.



"A Miguel Ángel López solo le he brindado apoyo nutricional y nada más. Es un pobre chico, una víctima de la situación”, comentó el galeno.



Marcos Maynar también habló sobre el caso de Nairo Quintana y la sanción interpuesta por la UCI por un supuesto uso del Tramadol durante el Tour de Francia.



"Es un corredor que ha ganado muchas cosas y ahora se ve fuera por una de las muchas normas de esas asociaciones que viven de los deportistas y lo única que hacen es hacerles daño a ellos”, dijo Maynar.



Por el momento, Miguel Ángel López corre la Vuelta a San Juan con el Team Medellín, mientras que Nairo Quintana se encuentra sin equipo todavía para disputar esta temporada.