La suiza Reusser conquista la cuarta etapa del Tour de Francia femenino; Vos sigue de líder

La suiza Marlen Reusser ganó en solitario la cuarta etapa del Tour de Francia femenino el miércoles en Bar-sur-Aube, donde la neerlandesa Marianne Vos conservó sin complicaciones su maillot amarillo.



La suiza, especialista en contrarreloj y subcampeona olímpica en Tokio, aprovechó un momento de quietud a una veintena de kilómetros de la llegada para avanzar en solitario a la cabeza. La francesa Evita Muzic fue segunda, dominando un esprint entre las tres perseguidoras inmediatas.



"El equipo contaba con complicar la carrera y hacer que el final no fuera una llegada fácil. Habíamos dicho que atacaríamos cuando nos tocara y que una conseguiría destacarse. Tuve la fortuna de que me tocó a mí", explicó la ciclista de 30 años.



Vegetariana y comprometida políticamente con los Verdes en sus años de juventud, la corredora de Berna, dos veces subcampeona mundial de contrarreloj (2021 y 2020) rentabilizó bien su esfuerzo y se impuso con un minuto y medio de diferencia respecto a sus competidoras directas.



"Esta etapa se ajustaba a mi perfil", estimó Reusser, que se dedicó durante un tiempo a la medicina, antes de optar a tiempo completo por el ciclismo.



Mavi García pierde tiempo

La etapa no dio pie a grandes movimientos entre las favoritas de la general y Vos controló bien la situación.



"Cuando Reusser atacó iba muy fuerte y sabíamos que no podíamos correr tras ella", admitió Marianne Vos, quinta de la etapa tras entrar la primera del grupo de favoritas. "Conservar el maillot amarillo está ya muy bien", subrayó.



Vos confía en disfrutar todavía dos días más de amarillo, antes de las etapas de fuerte desnivel, en los Vosgos, incluyendo la conclusión del domingo con la Super Planche des Belles Filles.



"Hay que ser realista con las ascensiones que nos esperan este fin de semana. Las líderes que aspiran a la clasificación general, que son muy fuerte, van a sacar mucho tiempo al resto", vaticinó.



Únicamente los pinchazos 'animaron' el desarrollo de la jornada. La danesa Cecilie Uttrup Ludwig, la polaca Katarzyna Niewiadoma, la neerlandesa Annemiek Van Vleuten o la italiana Elisa Longo Borghini... Casi todas las figuras sufrieron algún tipo de incidente mecánico, sin grandes consecuencias.



Únicamente la española Mavi García perdió un tiempo importante, de un minuto y medio respecto a los grandes nombres del pelotón. Obligada a dos cambios de bicicleta, la española, tercera del Giro de Italia a principios de mes, se cayó al tocar con su rueda trasera con su coche de carrera.



El jueves tendrá lugar la quinta etapa del Tour femenino, la más larga de esta edición, con 175,6 kilómetros entre Bar-le-Duc y Saint-Dié-des-Voges, en cuatro horas y media de esfuerzos.