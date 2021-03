Filippo Ganna regresaría a Cali como una de las estrellas de la Copa de Naciones de pista

Juan Carlos Pamo

El comité organizador de la Copa de Naciones Cali 2021 anunció el interés de una de las estrellas más representativas del ciclismo mundial: el italiano Filippo Ganna, vigente campeón del mundo de contrarreloj y tetracampeón orbital de la persecución individual (con récord mundial vigente 4 minutos y 01,934 segundos).



En medio de la reunión inaugural que tuvo como fin hacer anuncios de normas y comportamientos de bioseguridad para llevar a cabo el evento internacional que se disputará del 3 al 6 de junio, se dieron detalles de lo que será el evento.



La pandemia en 2020 no fue obstáculo para el portento del Ineos Grenadires: se coronó campeón nacional de contrarreloj, ganó una etapa en la Tirreno-Adriático, conquistó su primer mundial CRI en Ímola (Italia) y ganó cuatro etapas del Giro de Italia. En 2021, ya firmó dos etapas en la Estrella de Besseges (Francia) y una en el Tour de EUA.



El Licenciado Hernando Zuluaga, director de la Copa, Héctor Fabio Arcila, director técnico del evento y Diego Puerta, presidente de la Liga de Ciclismo del Valle, presidieron el encuentro con los medios de comunicación, donde se explicó el nuevo formato del certamen y lo que se proyecta en temas de participación de los mejores especialistas del mundo.



El nuevo formato solo convoca a selecciones nacionales, ya no hay cupo para equipos profesionales y el programa de competencias se desarrollará no en tres días, está vez serán cuatro jornadas en la pista del afamado velódromo Alcides Nieto Patiño.



La oficina de prensa y comunicaciones de la Copa de las Naciones Cali 2021, informó a los medios que a comienzos de abril se abrirá la fase de acreditaciones de prensa que tendrá una duración de un mes, inicialmente para los medios locales y nacionales, dos semanas después se cerraran para los medios internacionales.



Igualmente, la ubicación de las áreas de prensa, dependerá estrictamente de los protocolos de bioseguridad que se adopten por parte de las autoridades locales y nacionales.

Filippo Ganna – Equipo INEOS Grenadiers



8 medallas en Campeonatos Mundiales de Ciclismo de Pista:



4 de oro en persecución individual



1 de plata en persecución individual



3 de bronce en persecución por equipos



6 medallas en Campeonatos Europeos de Ciclismo de Pista:



2 de oro en persecución individual y por equipos



4 de plata en persecución individual y por equipos



2 medallas en Campeonatos Mundiales de Ruta:



1 de oro en la contra reloj individual (2020)



1 de bronce en la contra reloj individual (2019)