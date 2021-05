¿Es Egan Bernal favorito para ganar el Giro de Italia? Esto dijo el excampeón del mundo Santiago Botero

Francisco Henao

El Giro de Italia arranca este sábado con un abanico de candidatos al título, entre quienes se encuentra el colombiano Egan Bernal, pedalista del Ineos.



Sin embargo, la incertidumbre sobre su verdadero nivel y el de los otros llamados a pelear el título es una incógnita por la pretemporada y las lesiones que sufrieron varios de ellos.



Así lo señaló el exciclista y hoy analista, Santiago Botero, quien además señaló que lo que haga Egan dependerá del apoyo que le brinde un equipo poderoso como el Ineos.



Botero habló con El País sobre lo que se viene desde este sábado con la primera de las tres grandes que se pone en movimiento: el Giro de Italia.



¿Qué Giro vamos a ver desde este sábado?

Un Giro con incertidumbre sobre las llamadas estrellas por su pretemporada, lesiones y demás, como es el caso de Egan Bernal con los dolores en su espalda, pues no sabe hasta qué punto pueda mantenerse aliviado. Será una carrera muy exigente en los últimos diez días, con la inclusión de una etapa con tierra.



¿Es Egan el máximo favorito?

Desde el momento en que Egan ganó el Tour ya se puso el listón de favorito en todas las carreras. Es el líder de Ineos y este es un equipo polivalente, donde cada corredor puede dar mucho en conjunto. Es gran favorito, pero él mismo ha dejado un manto de dudas sobre lo que pueda suceder. Una cosa es correr carreras de un día, como la Strade Bianche (Italia), donde fue tercero, y otra es correr carreras de tres semanas.



¿Cómo hacer para que las lesiones no se conviertan en un rival más?

Es un trabajo mental. El cuerpo médico tiene una responsabilidad muy grande en la recuperación del ciclista, porque hay una acumulación de esfuerzos en un problema lumbar como el de Egan, pero su mente debe ser lo más fuerte. El ciclismo no acepta debilidades, exige un cuerpo en plenas condiciones si uno quiere aspirar a ser un ganador. Es difícil ganar una carrera de tres semanas con una lesión. El dolor se puede soportar un día, pero no tantos. Y ojalá Egan esté en óptimas condiciones.



Habrá mucha montaña, algo que favorece a los colombianos…

Sí, hay una etapa en particular, la cima Coppi, que pasa de los 2300 metros sobre el nivel del mar. Va a ser un Giro muy duro, sobre todo en los últimos diez días, que serán muy complejos.



¿Cuáles serán los grandes rivales de Egan?

Simon Yates es uno de ellos. Y hay que tener en cuenta, aunque estén en un segundo nivel, a otros ciclistas jóvenes como Joao Almeida, Aleksandr Vlasov y Mikel Landa, que está en su edad plena y tiene un buen equipo. Pero el favorito número uno para ganar el Giro, por sus condiciones, es Egan. Ojalá la espalda lo deje.