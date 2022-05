Encabezados por 'Supermán' López, estos son los colombianos que estarán en el Giro de Italia 2022

Se acerca una nueva edición del Giro de Italia. Este viernes iniciará la disputa para lucir la corsa rosa y que el título de campeón pueda ser retenido para Colombia. Los ciclistas cafeteros han hecho una buena temporada hasta ahora y llegó el momento de representar al país en la primera grande del año.



El referente en este Giro 2022 para el pelotón colombiano será Miguel Ángel ‘Supermán’ López, quien será el líder del equipo Astana con Vincenzo Nibali como segunda baza. El boyacense ya estuvo en el podio de esta grande en el año 2018.



“Es un corredor que ya tiene la experiencia para afrontarla como líder. Tiene un factor muy importante y es un equipo que lo respalda. Es una carrera complicada en cuanto a los riesgos que hay en ella. Hay algunas etapas que el perfil que se dibuja no es el mismo de la carretera”, comentó el exciclista Santiago Botero.



‘Supermán’ este año no pudo brillar en la Clásica a Murcia ni en la Clásica Jaen, fue sexto en la general de la Ruta del Sol, por otro lado, en el Tour de los Alpes fue puesto 27 en la general, pero logró un triunfo de categoría en la etapa reina ante Bardet.



“Yo lo veo muy bien. Creo que tiene todo el respaldo de un buen equipo para esta carrera. Nos pudimos haber acostumbrado a nombres como el de Nairo o Egan, pero Miguel Ángel López la realidad es que es un corredor que perfectamente puede perfilar como favorito”, expresó Víctor Hugo Peña, periodista especializado en ciclismo.



De esta manera, luego de la polémica que vivió el colombiano con el Movistar Team, ‘Supermán’ buscará dejar su imagen en alto en este Giro de Italia al regresar al Astana.



El pelotón colombiano

Miguel Ángel López se perfila como el favorito para esta primera grande del 2022, sin embargo, estos son los otros ciclistas cafeteros que representarán al país.



Una novedad es la presencia de Fernando Gaviria del Emirates en el que busca una revancha personal luego de una ‘mala suerte’ de accidentes y contagio del Covid. En 2017 fue su mejor hazaña tras ganar 5 etapas.



“Para recuperar esa confianza la única manera es ganando. La ventaja es que tiene un buen equipo a su alrededor que lo ha mantenido en su nómina a pesar de todo lo que ha vivido”, compartió Botero sobre Gaviria.



Esteban Chaves es otro de los colombianos que resaltan en esta lista. Para esta edición estará como segunda carta de Hugh Cartes por el Education First. En el año 2016 fue subcampeón del Giro.



Continuando en los enlistados por el Education está Diego Camargo, que estará como gregario para Hugh Carty y Chaves en su segundo año World Tour.



Iván Ramiro Sosa será uno de los gregarios para el Movistar Team en esta edición del Giro. Sin embargo, el colombiano llegará con toda para esta carrera, ya que se coronó recién campeón de la Vuelta Asturias 2022.



Hárold Tejada será uno de los gregarios para la estrella ‘Superman’ en Astana. El huliense este año fue puesto 12 en la clasificación general de la Ruta del Sol.



Santiago Buitrago será gregario de Mikel Landa para el Bahrain Merida. Fue segundo en la clasificación general del Saudi Tour con un triunfo de etapa, puesto 37 en la Vuelta a Cataluña y puesto 8 de la general (subcampeón de los jóvenes) en el Tour de los Alpes.



Por último aparece Jhonatan Restrepo con el equipo local el Andronio Giocattoli. ‘Pácora’ tendrá una de las últimas oportunidades para dar el salto al World Tour.



“Las claves estarán por el lado de Chavez y ‘Supermán’ será que cuentan con el respaldo de sus equipos. El resto de colombianos están bien acompañados y hay que explotar el talento en la montaña. Y la clave principal será la suerte. Hemos visto muchas veces que se les daño la bicicleta, las caídas. Con una buena suerte podremos tener una buena actuación en este Giro”, analizó el entrenador de ciclismo, Raúl Mesa.