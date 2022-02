Egan Bernal: "Este fue el dolor más fuerte que he sentido en mi vida"

Un segundo que casi le cuesta la vida y el fuerte deseo de recuperar su "mejor versión" como campeón del Tour de Francia: el ciclista colombiano Egan Bernal cuenta detalles del aparatoso accidente que protagonizó en Colombia.



En una entrevista con la revista Semana divulgada este sábado, Bernal reveló los recuerdos que tiene del momento en el que chocó contra la parte trasera de un bus detenido en la carretera el pasado 24 de enero.



"Salimos a entrenar común y corriente con el equipo", el Team Ineos. "Unos iban en bicicleta normal, de ruta, yo iba en bicicleta de crono (contrarreloj)", relató Bernal.



Según sus vagos recuerdos, sus colegas se detuvieron a unos 20 kilómetros de iniciar el entrenamiento al norte de Bogotá y él siguió en solitario por la carretera.



Mientras montaba en posición aerodinámica, a 62 kilómetros por hora y con el viento a favor, "me estrellé contra el bus, el bus yo no lo había visto antes", agregó en la entrevista, en la que aparece sentado en un sofá.



Después de que el vehículo me "frenó en seco", "quedé como agarrado de la bicicleta" y "me dolía todo, absolutamente todo" soltó el único latinoamericano que ha ganado el Tour de Francia (en 2019).



El fémur de la pierna derecha, uno de los 18 huesos que se rompió, "ya que casi que quería salir de la piel", recreó el ciclista de 25 años.



Las múltiples fracturas, por las que permaneció internado dos semanas en una clínica, han "sido el dolor más grande de mi vida", añadió Bernal.



El capo de la escuadra británica fue sometido a cinco cirugías para corregir lesiones en la columna, pierna y mano derecha. Los médicos le revelaron que tuvo un 95% de probabilidad de haber quedado parapléjico o morir.



"En un segundo (...) se me hubiera ido la vida por completo", se estremeció.



Luego de abandonar la clínica, el 7 de febrero, el llamado "niño maravilla" del ciclismo colombiano ha dado muestras sorprendentes de recuperación. Aunque se le ve frágil, en videos divulgados en sus redes sociales ha aparecido caminando, pedaleando e incluso pateando un balón de fútbol.



"Quiero volver a mi mejor versión, tengo fe, no sé por qué creo que puedo hacerlo y creo que va a ser rápido", se animó el actual campeón del Giro de Italia.



Los responsables de Ineos no han oficializado un tiempo estimado de recuperación para el 'escarabajo', que se preparaba para volver a vestir la camiseta amarilla del Tour de Francia en 2022.



"No sé si vaya estar a ese nivel de volver a ganar un Tour de Francia porque ya es difícil uno estando bien del todo (...) pero quiero ser la mejor versión de Egan Bernal", ratificó convencido.



"No sé si rápido va a ser un año, diez años o seis meses o tres meses", concluyó.



Antes del accidente, Bernal había extendido su vinculo con el Ineos hasta 2026.