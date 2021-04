Aldemar Reyes se impuso en la etapa 5 de la Vuelta a Colombia

Juan Carlos Pamo

El boyacense Aldemar Reyes (EPM), gracias a sus condiciones como escalador, se adjudicó este miércoles la quinta etapa de la Vuelta a Colombia, de 146 kilómetros entre Armenia y Belalcázar (Caldas), donde el juvenil Yesid Pira (Liro-Alcaldía de La Vega) se mantuvo en el liderato.



Aldemar, con buena lectura de carrera, sumado a su fortaleza en el terreno de ascenso, estuvo concentrado en los compases finales para triunfar luego de 3 horas, 10 minutos y 38 segundos.



A 7 kilómetros para el final, Reyes se le pegó a la rueda de los antioqueños Alexander Gil (Orgullo Paisa), quien lanzó el primer ataque entre los favoritos, y José Tito Hernández (Team Medellín). Y luego, a 1.500 metros de la meta, Aldemar logró distanciar a sus compañeros de fuga y hacer la diferencia. Hernández arribó segundo con el mismo tiempo, y Gil, tercero, a 5 segundos.



Reyes logró de esta manera su primera victoria de etapa en el giro nacional, en el que fue el mejor joven en las ediciones de 2014 y 2016.



A sus 25 años, el nacido en Ramiriquí sigue dando muestras de su talento, con el cual ya dio alegrías en Europa. En 2017 se consagró campeón de la montaña de la Vuelta al Alentejo (Portugal) y Vuelta a la Comunidad de Madrid (España) en representación del desaparecido Team Postobón. Regresar al pedalismo del viejo continente y con una escuadra grande sigue siendo una de sus metas.



Con su exhibición de poderío, Reyes ascendió a la sexta posición de la clasificación general, la cual comanda otro de sus paisanos, el boyacense Yesid Pira.



Pira, de 21 años, los dos últimos en el pedalismo de élite, no se desesperó ante los constantes ataques de sus demás rivales, y con inteligencia y paso fuerte entró a 11 segundos del vencedor.



El nacido en Siachoque también mira desde lo más alto en la clasificación sub-23, montaña y de novatos.



En la general aventaja por 21 segundos a Hernández, último campeón del Clásico RCN -segunda carrera de prestigio en Colombia-, y por 27 a Gil y a Juan Pablo Suárez (EPM). El español Óscar Sevilla (Team Medellín), tres veces vencedor de la Vuelta, es octavo a 1.34.

El reloj, determinante

Este jueves llegará una etapa decisiva en la competencia, como la calificó el entrenador paisa Raúl Mesa, quien dirige al EPM-Scott.



Será la cronoescalada de 19,8 kilómetros partiendo desde Cenicafé (Chinchiná) y terminando en la Torre de Chipre (Manizales), ubicada a 2.179 metros sobre el nivel del mar.



“El esfuerzo realizado el martes con el final en el alto de La Línea y el de este miércoles en Belalcázar podría pasarle factura a muchos corredores, quizá a los que no tuvieron la preparación adecuada. La clasificación general se podría clarificar más con esta cronoescalada, la cual en sí es bastante dura. Aún queda mucho camino por recorrer en el certamen, aún no hay nada escrito”, agregó Mesa, quien tiene 15 títulos, como entrenador, de la Vuelta a Colombia.



El antioqueño Juan Pablo Suárez manifestó que para el esfuerzo individual de este jueves los pronósticos siguen siendo reservados. “Los diez primeros de la tabla estarán sin duda en la pelea. Para no haber tenido competencias previas, el nivel en realidad está muy alto. En si la crono será clave para continuar en la pelea”, señaló Suárez, tercero en la Vuelta en 2020