Ciclismo y fútbol, el plato fuerte que trae Señal Colombia para los televidentes en abril

La carrera, que llega a su versión número 61, tendrá un total de 882,21 kilómetros de recorrido durante seis días de competencia por carreteras del norte de España y reunirá a 23 equipos y a varios de los protagonistas más importantes del ciclismo mundial, entre ellos varios colombianos, como Sergio Higuita, del equipo Bora-hansgrohe, quien recientemente se coronó campeón de la Vuelta a Cataluña, en ese país.



Junto a él, además, Alejandro Osorio, del Bahrain Victorious; Sebastián Henao, del Astana Qazaqstan Team; Daniel Felipe Martínez, del INEOS Grenadiers y Diego Camargo, EF Education – EasyPost, quienes pelearán la victoria final frente a estrellas como el esloveno Primos Roglic, del Jumbo Visma.



Y directamente desde España Señal Colombia Deportes tendrá a Georgina Ruiz Sandoval, ‘Goga’, con los detalles de cada jornada.



La carrera iniciará el lunes con una contrarreloj individual en Hondarribia, sobre 7,51 kilómetros; y finalizará con un recorrido de 135,7 kilómetros entre Eibar y Arrate, el sábado 6 de abril.



Horarios de transmisión por Señal Colombia Deportes:

Etapa 1. - 4 de abril, de 8:30 a 10:30 a. m.

Etapa 2. - 5 de abril, de 8:00 a 10:30 a. m.

Etapa 3. - 6 de abril, de 8:30 a 10:30 a. m.

Etapa 4. - 7 de abril, de 8:30 a 10:30 a. m.

Etapa 5. - 8 de abril, de 8:30 a 10:30 a. m.

Etapa 6. - 9 de abril, de 8:30 a 10:30 a. m.



RTVC, la casa del fútbol femenino. El turno para la sub-20

Otra vez el fútbol femenino entrará en acción en el Sudamericano Sub-20 que se jugará en Chile y una vez más Señal Colombia Deportes transmitirá los partidos del combinado nacional, que luchará por uno de los dos cupos que disputarán 10 selecciones para ir al mundial de Costa Rica.



De nuevo una Selección Colombia saldrá a ratificar el buen momento del fútbol femenino en el ámbito internacional, esta vez en el Sudamericano Femenino Sub-20 que se llevará a cabo en Chile, del 6 al 24 de abril. Y una vez más Señal Colombia Deportes llevará a través de la pantalla la participación de las nuestras, que revivirán la pasión futbolera.



Los juegos, que se llevarán a cabo en el estadio Nicolás Chahuán, en La Calera (Chile), se podrán ver a través de Señal Colombia Deportes y vía streaming. Además, se podrán seguir todos los detalles del torneo a través de las plataformas digitales de RTVC.



Colombia hace parte del Grupo A, en el que se medirá en primera fase ante Argentina, Chile, Perú y Venezuela. Mientras que por el Grupo B se enfrentarán Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Los dos mejores conjuntos de cada grupo avanzarán a un cuadrangular final, del cual los dos primeros se adjudicarán los dos cupos al mundial de la categoría, que se celebrará en agosto en Costa Rica.



Los primeros partidos de la Selección Colombia Femenina Sub-20 se disputarán así:

Viernes 8 de abril – Colombia vs. Argentina – 2:00 p. m.

Domingo 10 de abril – Colombia vs. Venezuela – 3:00 p. m.

Martes 12 de abril – Colombia vs. Perú – 2:00 p. m.

Jueves 14 de abril – Colombia vs. Chile – 4:30 p. m.