Carlos Quintana será el primer colombiano que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno

El atleta colombiano, Carlos Andrés Quintana, representará al país en el esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno. Su primera prueba será el próximo 8 de febrero, en el sprint estilo libre. Sin embargo, Quintana tendrá la prueba, en la que se considera más fuerte, el próximo viernes 11 de febrero, en los 15 km. estilo clásico.



La ronda clasificatoria, del estilo libre, se iniciará a las 3:50 hora colombiana; si avanza, la segunda serie será a las 5:05 am. y las semifinales, a las 6:35 am. La final está programada para las 7:00 am. hora nacional, en el Centro Nacional de Esquí de Fondo de Zhangjiakou.



Quintana portó la bandera nacional en la Ceremonia de Inauguración, junto con Laura Gómez. “Ha sido una experiencia maravillosa. La inauguración fue espectacular y el ambiente se siente fabuloso. La salida llevando la bandera fue muy emocionante, quedé muy impactado de ver los aros tan imponentes y todos los efectos que utilizaron. Estoy muy agradecido con la vida”, manifestó el esquiador colombiano.



Frente a la competencia, manifestó que ya probó la pista asegurando que está complicada, tanto de subida como de bajada. “Todas las expectativas están puestas en la carrera del viernes. La carrera de mañana es un plus; yo clasifiqué último y hoy fue publicado el Start List y está organizado por ranking mundial y me fue otorgado el número 90, de 90 participantes voy exactamente a las 4:07 am. No es mi prueba fuerte, sin embargo es muy importante abrir camino en más pruebas”, agregó Quintana.