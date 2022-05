'Canelo' Álvarez y Dimitri Bivol superaron la báscula antes de su pelea, en Las Vegas

Saúl 'Canelo' Álvarez, uno de los grandes astros del boxeo actual, y el ruso Dmitry Bivol superaron el viernes el pesaje previo a su combate en un evento al aire libre en Las Vegas (Nevada) frente a centenares de aficionados del púgil mexicano.



"Me siento muy orgulloso de representar a mi país", dijo 'Canelo' en la tarima instalada frente al T-Mobile Arena, donde el sábado tratará de arrebatarle a Bivol su título de peso mediopesado (175 libras - 79,4kg) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).



El mexicano, seis centímetros más bajo que Bivol, marcó 174,4 libras en la báscula por 174,6 de su rival.



"Me gustan estos desafíos", recalcó el monarca indiscutible del supermediano (168 libras - 76,2kg).



"Esperen todo de mí, como siempre. Me hacen sentir muy feliz y motivado", agradeció 'Canelo' antes de despedirse con un grito de '¡Viva México, cabrones!' que hizo vibrar a los aficionados que festejaban bajo el fuerte sol de esta desértica zona.



Luciendo banderas mexicanas y camisetas y gorras de su ídolo, los seguidores de Álvarez abuchearon a Bivol mientras el ruso agradecía la pasión de la afición mexicana y les felicitaba por las festividades del 5 de Mayo.



"Es la primera vez vez que peleo frente a aficionados. ¡Feliz 5 de Mayo!", lanzó Bivol, sin lograr frenar los silbidos. "La gente me motiva. Trataré de hacer una gran pelea para ustedes".



A sus 31 años, este peleador nacido en Kirguistán tiene un inmaculado balance de 19 victorias (11 nocauts) y ninguna derrota y viene defendiendo con éxito el cetro de la AMB desde 2016.



'Canelo', también de 31 años, suma por su parte 57 victorias (39 nocauts), dos empates y una única derrota, sufrida ante el estadounidense Floyd Mayweather Jr por puntos en 2013.



El mexicano es uno de los boxeadores con más capacidad de atracción para los aficionados, capaz de reunir a 73.000 aficionados en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys hace un año.



Para la pelea del sábado los organizadores estiman que se rozará el lleno en el T-Mobile Arena, con capacidad para 20.000 espectadores.