¡Campeona Mundial! Sara López ganó el título de tiro en arco compuesto en Estados Unidos

La arquera colombiana Sara López obtuvo este sábado un nuevo título en su carrera y para Colombia, al coronarse campeona mundial en la modalidad de arco compuesto que se disputa en Yankton, Dakota del Sur, Estados Unidos.



“Este es un título de todo mi equipo, estoy feliz porque lo soñé hace mucho tiempo. Siempre que ponía todo mi esfuerzo las cosas no me salían, pero cuando vine con tranquilidad las cosas se me dieron por triple partida, entonces estoy muy contenta y agradecida con todo mi equipo expresó Sara, finalizada la competencia.



La risaraldense múltiple campeona del mundo, tercera en el ranquin mundial venció en dramático final 146-144, a la 15 del mundo, la india Jyothi Surekha Vennam, en partido cerrado, donde la tiradora cafetera tuvo problemas en su primer disparo, en las cinco mangas que disputó.



Los parciales fueron (29-28, 29-28, 30-29, 29-29 y 29-30). Fue la tercera medalla dorada de la arquera colombiana en este mundial, tras ganar el viernes el oro por equipos femenino, junto con Alejandra Usquiano y Nora Valdez.



El otro oro fue en la modalidad de arco compuesto mixto con Daniel Muñoz.