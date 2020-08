Caleños crean red social para apoyar atletas y emprendimientos deportivos

Daniel Molina Durango

En una época difícil a causa de la pandemia del Coronavirus, siguen emergiendo ideas de negocio locales que demuestran que la creatividad y la pasión le pueden ganar el partido al desaliento y la incertidumbre.



Una de ellas es ‘Unbeaten’, una red social enfocada en el deporte (única en Colombia de este perfil, según sus creadores), que busca impulsar los proyectos y emprendimientos deportivos, tanto de los atletas como de las empresas.



Alejandro Rebolledo, quien en principio pensó en esta idea como un negocio de ropa deportiva, asegura que luego analizó el emprendimiento con una visión más global, y por eso, con la ayuda del ingeniero de sistemas Esteban Gaviria, construyó esta innovadora idea, que le apunta a tres tipos de públicos: atletas (profesionales y amateurs), clubes, academias y ligas deportivas y fundaciones o empresas de productos y servicios.



Unbeaten, red social creada por caleños.

“La idea de nosotros es poder generar comunidad y brindar a los usuarios una plataforma para cumplir con sus necesidades deportivas”, explicó Alejandro Rebolledo, cocreador del proyecto.



“Por ejemplo, si yo soy un deportista y clasifiqué a un Panamericano, pero no tengo recursos para viajar, en Unbeaten puedo colgar mi proyecto en mi categoría y así lograr que los otros usuarios me vean y me apoyen, es darle una visibilidad a esa necesidad”, explicó el creador de la página.



Para Rebolledo, la idea general que resume su proyecto es: “crear un ecosistema donde las personas o empresas puedan dar a conocer lo que hacen y así puedan cumplir con sus objetivos en este espacio”.



Esta es la página web de Unbeaten: https://www.unbeatensports.com/