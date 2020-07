Caleño Álvaro José Arizabaleta, primer golfista colombiano en reaparecer en el Tour Europeo 

Juan Carlos Pamo

La reanudación esta semana del European Tour tendrá sabor colombiano, tras la confirmación de la exención del caleño Álvaro José Arizabaleta para formar parte de las dos competencias seguidas que

el tour del Viejo Continente jugará en Austria desde este jueves.



El conocido ‘Toté’ alcanzó su cupo al Austrian Open en el Diamond Country Club en Viena (del 9 al 12 de julio) y al Euram Bank Open en el Golf Club de Adamstal en Ramsau (del 15 al 18).



Arizabaleta, jugador residenciado en España y que se ha mantenido en suelo europeo desde hace ya varias temporadas, logró su ingreso en virtud a su condición en el Challenge Tour, circuito que coorganiza ambos certámenes.



Así, el jugador vallecaucano da otro importante paso hacia su objetivo primordial de estar en la élite del golf en Europa, una gira igual o con mayor exigencia que la estadounidense y a la que el ex campeón del Abierto de Colombia le ha apuntado desde hace algunas campañas.



“En primera instancia yo estaba como alternante 16 y luego 12. El fin de semana me fui acercando más, hasta que me llegó la noticia que podía participar. Son torneos como cualquier otro del European Tour, da 1500 puntos para el ranking y mismas condiciones para el ganador en el circuito”, comentó Arizabaleta a Nación Golf.



La competencia contará con la presencia de importantes jugadores de la escena golfistica europea, liderados por el español Miguel Ángel Jiménez o el holandés Wil Besseling, ganador en el Challenge Tour a inicios de la década anterior en Colombia.



‘Toté’ ya disputó el Euram Bank Open en el Challenge Tour el año anterior, en la seguidilla de certámenes que disputó en 2019 en el circuito alterno del Viejo Continente. En dicha ocasión, falló el corte.



Tal como se dijo, el certamen marca el retorno del European Tour luego de cuatro meses y tras el CommercialBank Qatar Masters en marzo, en última cita antes del cierre provisional del circuito por la pandemia mundial de COVID-19.



Los jugadores, entre ellos Arizabaleta, han cumplido con los protocolos de seguridad, sometiéndose a las pruebas respectivas para habilitar su presentación desde el jueves.