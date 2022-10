Bodas de oro de un nocaut mundial que convirtió a Pambelé en una leyenda del deporte

“Yo estaba perdiendo la pelea, hasta que llegó el décimo round. Pude sacar mi mano izquierda y 'Peppermint' se fue a la lona y no se levantó más. Cogió un nocaut y eso me dio el título mundial”.



De esa manera le contó Kid Pambelé a El País, hace unos años, lo que la pelea ese 28 de octubre de 1972 en el Coliseo Gimnasio Nuevo de Ciudad de Panamá, en el que estaba en juego el título de las 140 libras o peso welter junior.



Ese día la noticia llegó a las salas de redacción vía teletipo, y se regó como pólvora por el país, provocando un carnaval en las grandes ciudades, especialmente en Cartagena y Barranquilla.



Era el primer título mundial de boxeo para Colombia, y lo había conseguido un palenquero que no era favorito para destronar al ídolo de los panameños, Alfonso 'Peppermint' Frazer.



“Lo que te puedo decir es que era una tremenda pelea. Me estaba ganando ante su gente, como 15 mil personas, pero en el noveno comencé a controlar la pelea; y en el décimo lo 'noquié', lo tiré tres veces” recuerda el protagonista de un hecho que sigue en la historia del deporte.



Como lo dice Pambelé, la pelea se estaba perdiendo. La arenga en uno de los intermedios del combate de su empresario, fue dura, pero dio sus frutos.



“Seguirás pobre toda tu vida porque esta es tu última oportunidad. No te fajes con él. O me haces caso o te bajas del ring. Hay un montón de dólares que serán tuyos si ganas, pero si pierdes, volverás a sentir hambre, negro de mierda”, le dijo Ramiro Machado.



Después del triunfo, Pambelé y su comitiva fueron al consulado de Colombia y allí, sorpresivamente, a la medianoche se unió el invitado menos esperado: el mismísimo 'Peppermint' Frazer.



“Él llegó y luego salimos en su carro, fuimos a dar a una cantina en Ciudad de Panamá. Lo que pasa es que nosotros éramos amigos desde mucho antes; vivíamos juntos en Venezuela cuando comenzábamos en el boxeo.



El nuevo campeón llegó al otro día por Barranquilla, fue a Cartagena y al día siguiente lo esperaba el presidente Misael Pastrana, en Bogotá.



“Ese día le pedí tres cosas para Palenque: la luz, un puesto de salud y agua; solo nos puso la luz”, recuerda. Pambelé se convirtió en el personaje de moda y eso lo fue llevando a su derrota más grande, porque entró en el mundo del vicio y del trago.



“Pambelé es un hombre devorado por su personaje. La historia de él no es la de un hombre que consumió droga y se volvió loco, es la historia de un hombre roto, que no sabe dónde están los límites del pasado con el presente", dijo en entrevista con La Patria, Alberto Salcedo, autor del libro: 'El oro y la oscuridad: la vida gloriosa y trágica de Pambelé'.



Pambelé cayó al fondo del abismo con una vida desordenada, pero después de muchos intentos, logró enderezar su rumbo, sin los excesos de antes, pero también, sin el dinero y la riqueza que acumuló en años de boxeo.

Datos

A la pelea en Panamá, Pambelé llegó con un récord de 16 victorias por nocaut y 18 por decisión. Tenía 8 derrotas y 2 empates.



Esa era tal vez la última oportunidad para Pambelé de ser campeón mundial. En diciembre de 1971 había perdido ante el argentino Nicolino Locche, por el título welter de la AMB.



En 1980, después de 21 defensas exitosas, perdió el título en Cincinnati, ante Aaron Pryor.