Así fue la primera jornada del 74 Abierto Nacional de golf realizado en Cali 

Las emociones del 74° Abierto de Colombia 'Copa Joaquín y Tomás Samper Brush' en el Club Campestre de Cali iniciaron este jueves de gran manera con clasificaciones ajustadas en la zona alta; Sebastián Trujillo en la categoría abierta y María José Marín en la de damas aficionadas.



Tal como se esperaba, el 'field' de esta edición del evento más importante del golf nacional estuvo a la altura en un campo en excelentes condiciones y con exigentes banderas.



En la categoría abierta quien se mantiene en la cima es el aficionado Sebastián Trujillo (CC Ibagué) con una gran ronda de 67 impactos (-4) y 'bogey free'.



Fueron 'birdies' al 2, 7, 15 y 18 para el jugador de la University of South Carolina en los Estados Unidos, suficiente para sacarle un impacto al profesional estadounidense Matthew Bryan, quien reportó 68 (-3).



Por su parte, en la tercera posición hay empate entre seis participantes en -2: Juan Sebastián Roa, Jesús Amaya, Sergio Díaz, Felipe Álvarez (Aposentos), Camilo Aguado y Carlos Ardila (Tennis Golf).



"Fue una buena ronda, con errores pero que no se vieron reflejados en la tarjeta. Me mantuve en el presente y pegué buenos golpes alrededor del 'green' para embocar buenos 'putts'", añadió Trujillo.



A pesar de la lluvia en la mañana de este jueves, el clima favoreció al buen desarrollo de la ronda. Por momentos hubo frío temprano, pero la temperatura estuvo ideal.



Ahora bien, por el lado de la categoría de damas, la caleña María José Marín (Farallones) comenzó con fuerza esta primera ronda con un sólido 67 (-4), -5 por los primeros nueve hoyos de su recorrido.



'Majo' arrancó por el hoyo 10 y se apuntó 'birdies' en el 13, 14, 15, 16 y 18, mientras que por los últimos nueve lo hizo en el 3 aunque en el 5 salió con doble 'bogey'.



"El campo está muy bonito a pesar de que llovió un poco. Los 'greenes' están en excelentes condicione sy las banderas un poco estratégicas. Jugué muy bien, me mantuve en mi estrategia y eso me dio el buen 'score', el buen resultado", comentó Marín.



Entre tanto, la segunda posición fue para Ana Sofía Murcia (Club Militar) con 69 (-2), mientras que en la tercera comparten María Hoyos (CC Pereira), María José Bohórquez (Pueblo Viejo) y Sofía Torres (Club Militar) con 72 (+1).



Para este viernes, en la segunda ronda, los horarios se voltean por lo que quienes salieron en el 'wave' de la mañana lo harán por la tarde y viceversa, además de cambiar también los 'tees' de salida.