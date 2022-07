Anastasia Antoniak: “Queremos ganar para que no se olviden de nosotros los ucranianos”

El 24 de febrero del 2022 será un día que Anastasia Antoniak nunca olvidará. Esta fecha dejó al mundo por unos días paralizado, al ver como Rusia inició su invasión a Ucrania.



“Fue el peor día de nuestras vidas. No sabíamos qué hacer. Mi mamá y mi hermana nos fuimos para la frontera. Estuvimos varios días en Polonia. Llorábamos todos los días. La federación de natación en ese momento nos llamó de inmediato; nos dio el apoyo que necesitábamos para ese momento y poder preparar la competencia para este Mundial”, comentó Anastasia entre lágrimas.



Hoy los caleños disfrutan de un nuevo evento deportivo internacional. Más de 31 delegaciones de todo el mundo están en la ‘Sucursal del Cielo’ compitiendo en el Mundial de Aletas. Una de ellas es Ucrania, el país de donde es Anastasia. Ella quiere dejar en alto el nombre de su nación y transmitir un claro mensaje a todos: “Por favor, no se olviden de nosotros”.



Las competencias iniciaron el día de ayer y junto a eso una ilusión de dar lo mejor para conseguir los objetivos en este evento.



No es la primera vez que Antoniak está en la capital del Valle. La nadadora de 26 años ya vino en 2013, a los Juegos Mundiales. Para ella, Cali es una ciudad muy hermosa y disfruta el estar acá.



Ahora saldrá a representar a Ucrania por medio de unas aletas y en la piscina.Mientras que en casa algunos lo hacen con lo que pueden para sobrevivir.



¿Qué significa estar acá en Cali con todo lo que está pasando en Ucrania?

Significa mucho. No ha sido para nada fácil el venir. Sin embargo, aquí estamos para gritarle al mundo que venimos hacer lo mejor que podemos para apoyar a nuestro país.



¿Cúales han sido las claves para preparar la competencia?

El apoyo de todo el mundo. Cada una de las delegaciones nos han hecho saber que podemos contar con ellos. Eso es lo que nos ha dado fuerzas para seguir. Estamos muy agradecidos. Nuestra delegación nos dio el apoyo que necesitamos para poder cumplir con nuestros entrenamientos y equipos para venir al Mundial.



Su entrenadora ¿qué les ha dicho? ¿cómo ha mantenido el grupo hasta ahora?

Para ella ha sido muy difícil. Sin embargo, es nuestra entrenadora desde hace varios años. Tiene la experiencia, ha ganado muchos campeonatos. Ella sabe lo que hace, ha sido una ayuda importante para nosotros.



¿Como está tu equipo?

Ellos están muy emocionados. De verdad queremos hacer una buena participación para dejar en alto el nombre de Ucrania y ayudar como sea al país con lo que estamos viviendo.



¿Tienen familia en Ucrania?

Varios de nosotros tenemos nuestra familia allá. Padres, hermanos, hijos. A algunos les ha tocado ir hacer parte del ejército.



Su familia, ¿Hay alguno que haya sido reclutado?

No realmente. Mi padre es médico y está apoyando a los heridos, pero sí tengo muchos amigos y conocidos que les ha tocado ir a presentarse a la línea de batalla para que nuestras familias puedan estar a salvo.



¿Cuál es el mensaje que le quisieran dar a todo el mundo?

Que por favor no se olviden de nosotros. La guerra todavía está pasando. Muchos han muerto, desafortunadamente todos los días. Estamos aquí para representar a nuestro país en una situación que no se le deseamos a nadie. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Necesitamos el apoyo de todo el mundo.



Anastasia lo consiguió. Esta ucraniana se montó al podio anoche y se colgó la medalla de plata en los 400 metros superficie femenino. Con mérito pudo gritarle el público caleño: “Aquí estamos por nuestro país”.