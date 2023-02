Adolfo Gómez, el colombiano que jugará golf adaptado en torneo de los Estados Unidos

Haciendo uso de las credenciales deportivas que le ha dado su esfuerzo de tantos años perfeccionando su juego, Adolfo "Mochamp" Gómez Celis inició el 2023 con pie derecho siendo seleccionado por la Asociación de Golf Adaptado de Estados Unidos (USDGA) por sus siglas en inglés, para participar en el V Abierto de Golf Adaptado de este país.



El Ping US Disabled Open Presented by PGA of America representa todo un reto para el golfista adaptado, de 38 años, quien nació con una malformación congénita en su mano izquierda y con determinación y disciplina decidió convertir su discapacidad física en la fuerza que lo ha llevado a demostrar que cuando se tienen sueños y metas, los límites no existen.



Con sus objetivos claros, Adolfo concentrará este año toda su atención en su proyecto deportivo: “Mochamp”, como lo llaman en el Club Montería Jaraguay Golf, apodo que se deriva de su condición física y del hecho que desde pequeño siempre ha sido un “champion” (campeón).



"Mochamp nace de mi capacidad de ganar", puntualiza el jugador, agregando: "entendiendo que cuando me paro frente a una bola de golf no soy el pegador más largo, pero manteniéndola en el fairway, siempre seré imbatible. El juego corto es mi fortaleza y una vez en el green tengo la capacidad de embocar la bola desde todos los puntos, eso acaba mentalmente a tu competidor y a mí en el juego mental difícilmente me ganan”.



La temporada competitiva de Mochamp comienza en el mes de abril en Tucson Arizona, con el torneo Conquerors Paragolf Championship, organizado por la fundación TIU4ALL, un encuentro preparatorio en el que Adolfo buscará medir su capacidad para competir en su gran debut como golfista adaptado.



Su segundo torneo, y con el que cerrará la primera mitad del año será en la competencia más importante de golf adaptado que tiene los Estados Unidos, el Ping US Disabled Open Presented by PGA of America, que se jugará en el PGA Golf Club de Port St. Lucie, Florida. Este es el primer torneo de golf en Estados Unidos que otorgó puntos para el ranking mundial WR4GD, certificado por la Asociación Europea de Golf Discapacitado (EDGA), de la cual hace parte.



Noventa golfistas de todo el mundo, con catorce tipos de discapacidades distintas, se enfrentarán en esta competencia en la que Adolfo espera hacer un excelente papel.

Un hito para Colombia

Adolfo está preparado y seguirá su entrenamiento en Estados Unidos para lograr el triunfo en su categoría, Sport Class G5, que se concentra en jugar golf con una mano. "Me siento muy orgulloso de haber sido seleccionado porque voy a competir con los mejores, lo cual es un hito para nuestro país. Es la primera vez que logramos esta participación”, puntualiza Gómez.



Con su presencia en los dos torneos internacionales, Mochamp tiene el propósito de abrir nuevas puertas a las personas en condición de discapacidad que amen este deporte, demostrando que pueden destacarse con éxito, como es su caso. Adolfo, además de ser golfista adaptado, es abogado de profesión, especialista en derecho público y activo empresario.



“Cuando se habla de personas discapacitadas, con intención o sin ella, establecemos diferencias ‘excluyentes’ que tienen un efecto negativo y limitan la infinita capacidad de adaptación, desarrollo y superación que tenemos todos por naturaleza”, enfatiza el golfista, agregando que es necesario abordar y crear una educación e intervención que potencie estas cualidades y destaca como uno de sus mayores compromiso el poder convocar los diferentes estamentos gubernamentales y privados para que pronto se pueda contar con una división de golf adaptado en el país.



Dentro de sus logros deportivos este monteriano cuenta con el registro de la Federación Colombiana de Golf con el hoyo en uno que hizo en el 2012.Un día espectacular de torneo, recueda Ado “en el hoyo 5 del Club Jaraguay de Montería a 160 yardas pegué con un hierro 6 y la bola dibujó un fade perfecto en el aire, cayó en green, justo pasando el bunker de la izquierda, rodó y desapareció. Estaba jugando con Mauricio Ruiz y él fue quien gritó: Adolfo, ¡Se metió! ¡Se metió! y todos lo celebramos, una alegría indescriptible”.



Desde que le dieron la noticia de su cupo en el Abierto de Golf adaptado de los Estados Unidos de la USDGA - PGA de América, Adolfo, su esposa, su familia y amigos, no han parado de celebrar. Reconocen en ello la oportunidad de iniciar un camino de éxito para todos los deportistas, que como él, tienen alma y corazón de campeón.