Sara Jaramillo hablará sobre 'Cómo maté a mi padre' en el último día del Oiga, Mire, Lea

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Para Jaramillo siempre se sintió atraída por la escritura. Desde muy niña, en su casa finca ubicada a las afueras de Medellín y rodeada de hermanos hombres, Jaramillo se refugiaba y se encontraba a sí misma entre las páginas e historia de los libros.



“Yo siempre digo que hubo un momento en el que tuve la reflexión “si este libro lo tengo en mis manos y lo estoy leyendo, es porque alguien lo escribió”, y recuerdo haber pensado “yo no quiero solamente leer, yo también quisiera escribir” y esa idea me ha acompañado siempre de forma obsesiva”, comenta ella.



Sin embargo, en Medellín no había carreras universitarias enfocadas en literatura. Por ese motivo Jaramillo decidió estudiar periodismo -una profesión que le pareció lógica, ya que podría acercarla a la escritura-, y luego tomaría un máster en literatura.



Pero pasarían algunos años antes de que las cosas se dieran y ella pudiera cursar la maestría con la que tanto había soñado. Hubo tiempo y hubo dinero y finalmente pudo viajar a España, país donde se ‘recluyó’ dos años en un cuarto a escribir una historia que se había callado durante décadas: el asesinato de su padre y las consecuencias familiares que este tuvo.



“A mí me costaba mucho hablar sobre ese tema, comentar sobre lo que le había pasado a mi padre y a mi familia. Pero cuando empecé a escribir, me di cuenta de que, si bien no era fácil narrarlo, por fin era capaz de sentarme y escribir”, comentó la escritora, a quien le sorprendió mucho la forma en que a la gente del máster le impresionaba tanto su historia, algo que para ella y que para muchos colombianos era tan real y natural.



“Cuando uno ha vivido en una sociedad tan violenta como la de la Medellín que me tocó a mí, uno de verdad llega a creer que esas cosas y esa violencia son normales. Tengo muchas amigas a las que también les asesinaron a sus padres y otras diversas historias de violencia. Eso es muy triste, porque uno llega a normalizarlo y a pensar que son solo cosas que pasan”, opina ella.



De alguna forma siente que con su libro, ‘Cómo maté a mi padre’, logró romper con esa típica violencia que marca la imagen del país, porque más que enfocarse en el narcotráfico de su ciudad natal, que ha sido narrado múltiples veces en diversos productos audiovisuales, se centró en el factor humano.



“Cada pequeña historia de violencia afecta mucho a una familia y siento que al exponer la forma en la que había afectado la mía, la gente se percata de que detrás de la violencia, detrás del narcotráfico, hay muchas historias como estas. En Medellín estamos llenas de ellas, solo que de eso no se habla y no se socializa. Por eso me parece importante haberlo plasmado en el libro, aunque solo me di cuenta de su importancia después de publicado, porque nunca pensé que pudiera llegar a tener ese alcance, ni que podría visibilizar de esta forma un tema, aparentemente, tan antiguo”, puntualizó.



Dentro de la familia de la escritora, el tema también estaba simbólicamente vetado, como si entre ellos hubieran hecho un “pacto de silencio”, que se había consumado luego del suceso. Pero, a través del libro, Jaramillo no solo logró hacer catarsis, sino que igualmente abrió un camino por el cuál se pudo empezar a tocar el tema.

“En mi familia hemos comentado muchos apartes del libro, la forma en la que cada uno recuerda ciertos episodios, que yo plasmé de alguna manera en el libro y nos hemos puesto en común en el modo en que cada uno recuerda esos momentos. Esto nos ha permitido acercarnos a la historia desde un lugar muy diferente al dolor e incluso creo que el libro nos ha dado alegría y nos ha dado satisfacción, por todo lo que está pasando, y es bonito comprobar que una historia que nos hizo sufrir tanto, hoy en día nos está dando un poco de alegría”, reflexiona ella.

No obstante, la escritora admite que nunca buscó el consentimiento de su familia a la hora de publicar la historia, ya que para ella “si uno busca aceptación de las personas cuando va a escribir, al final no termina escribiendo nada. Creo que si uno busca aprobación, uno termina censurando muchas cosas que a lo mejor quisiera contar, por pensar en lo que dirá el otro. Toda mi familia leyó el libro después de publicado. Incluso donde hay partes que nos dejan mal parados como familia, pero al final ha habido mucha aceptación. Al final no tuve ningún reclamo”.



Pasado el éxito de ‘Cómo maté a mi padre’, Jaramillo está enfocada en su próxima novela ‘Donde cantan las ballenas’, que “también habla de la ausencia paterna, pero desde un punto muy diferente que es el abandono”.



En esta oportunidad la escritora no contará con el apoyo de Héctor Abad Faciolince, quien, con su editorial Angosta, fue el primero en decidir publicar su obra, luego de leer el borrador. Ahora editorial Lumen “se quedó con los derechos de todo lo que escriba, pero el apoyo que me ha dado Héctor y su editorial ha sido increíble. Vivo y viviré muy agradecida con ellos, independientemente de que también haya firmado con un monstruo como Penguin Random House; ellos fueron los primeros que creyeron en mí”.

Juan Villoro, al cierre del Festival ‘Oiga, Mire, Lea’



Hoy, en el último día del Festival Internacional de Literatura ‘Oiga, Mire, Lea’, el escritor, novelista, ensayista y cronista mexicano Juan Villoro conversará, a las 6:30 p.m., con el crítico Mario Jursich Durán sobre la historia de ‘El vértigo horizontal, una ciudad llamada México’, el libro, publicado por el autor en 2018, sobre crónicas breves que resumen el caos y lo entrañable de su país natal. Su novela ‘El Testigo’ fue galardonada con el Premio Herralde. Villoro también es autor de ‘El disparo de argón’ y ‘Arrecife’. La charla final será transmitida en vivo por el canal regional Telepacífico.

Hoy, no se pierda



Programación



Juro que yo nada sé. Lectura lúdica con el escritor Ivar da Coll, modera Alice Castaño. Desde Bogotá. 10:00 a.m.



Presentación de libro ‘Aforismos’ de Álvaro Bautista, presenta Anuar Bolaños. Desde Cali. 11:00 a.m.



La realidad atravesada por sueños y delirios. Nathalia Ríos y Daniela Torres en conversación con la poeta Alejandra Lerma. Desde Cali. 3:00 p.m.



Escribir para hurgar en la herida. Desde Medellín y Cali, la escritora Sara Jaramillo dialoga con el escritor Julián Chang. 4:00 p.m.



Literatura en tiempos de pandemia. Desde Bogotá, conversan los escritores Ricardo Silva Romero y Juan Esteban Constaín. 5:00 p.m.



Historia de un vértigo horizontal. El escritor Juan Villoro en conversación con el crítico Mario Jursich Durán. Desde California y Bogotá. 6:30 p.m.

Conéctese con la literatura



En vivo por:

www.oigamirelea.com

Facebook: @bibliovalle

Twitter: @Bibliovalle

YouTube: Biblioteca Departamental del Valle

Transmisión por el canal Telepacífico de los eventos de las 6:30 p.m.